أردوغان يزور الإمارات فبراير المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء الماضي، لتركيا في رحلة هي الأولى منذ 10 سنوات، تلبية لدعوة من الرئيس التركي.

وخلال الزيارة أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه سيزور الإمارات الشهر المقبل.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) التركي وشبكات أخرى عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على شاكلة التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات.

ووقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها تمثل بداية ”عهد جديد“.

وتحركت تركيا كذلك لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج علنية تذكر.

وفي وقت سابق هذا الشهر أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد أن أطلقت تركيا سراح زوجين إسرائيليين.

ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة لدى عودته من تركمانستان: ”وضع (الإماراتيون) خطة استثمار قيمتها عشرة مليارات دولار. وبذلك… يمكننا بناء مستقبل مختلف تماما“ وقال إنه قد يزور الإمارات في فبراير شباط.

ورد على سؤال عن العلاقات مع القاهرة وتل أبيب قائلاً: ”أي خطوات اتُخذت مع الإمارات سنتخذ مثلها مع الآخرين (مصر وإسرائيل)“.