صحيفة: إيران تسعى لإبرام اتفاق نووي أضعف من السابق في ظل "توسلات" إدارة بايدن

سلطت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الضوء على استئناف المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى في فيينا، مشيرة إلى أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق ”أضعف“ من السابق، في ظل ما وصفتها بـ“توسلات“ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الصحيفة الأمريكية في مقالتها الافتتاحية، أمس الأحد ”ترفض إيران تقديم تنازلات، في حين تشير الولايات المتحدة إلى أن صبرها ربما يكون محدودا. ولكن يجب ألا يهوّن أحد من رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوصول إلى اتفاق، أيا كان نوعه“.

وأوضحت أنه ”على مدار أشهر، توسلت الولايات المتحدة لإيران كي تعود إلى مائدة المفاوضات، رغم أن واشنطن لن تكون حتى حاضرة على تلك الطاولة في فيينا“.

وأشارت إلى أن طهران ترفض الحوار المباشر مع الولايات المتحدة، إذ يعمل المفاوضون الأمريكيون من خلال وسطاء أوروبيين، الأمر الذي وصفته الصحيفة بـ“الإهانة المتعمدة“ لواشنطن.

ولفتت ”وول ستريت جورنال“ إلى أنه ”منذ انسحاب إيران من المفاوضات النووية في وقت سابق من العام الجاري، فإنها قامت بتصعيد رئيس أكثر تشددا، وسارعت في عملية تخصيب اليورانيوم، واستمرت _أيضا_ في فرض قيود على المفتشين الدوليين فيما يتعلق بعملهم داخل المنشآت النووية الإيرانية“.

وتابعت ”يأمل الإيرانيون أن تسفر المفاوضات النووية عن تنازلات، ويطالب دبلوماسيون إيرانيون بأن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه ساري المفعول إلى ما بعد فترة الرئيس بايدن“.

وأردفت قائلة ”لن يلتزم الإيرانيون بأي شيء بخلاف العودة إلى اتفاق 2015، الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي منح الإيرانيين ما يكفي من الوقت لتطوير برنامجهم نحو امتلاك السلاح النووي، وهذا هو السبب الذي دفع الرئيس السابق دونالد ترامب للانسحاب منه في عام 2018“.

واستطردت الصحيفة بالقول ”تشير الدلائل إلى أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، لا ينويان إبطاء المسيرة الإيرانية باتجاه الحصول على القنبلة النووية“.

وتابعت ”قد يقدمان تنازلات رمزية لتخفيف العقوبات، لكنهما سيستمران في إخفاء تطويرهما النووي عن المفتشين“.

وختمت ”وول ستريت جورنال“ بالقول ”يشير كل ما سبق إلى أن كل توسلات فريق بايدن، جعلت إيران أكثر تصميما على المطالبة بالوصول إلى اتفاق أضعف مما تم إبرامه إبان ولاية الرئيس باراك أوباما“، منوهة إلى أن ”مثل هذا الاتفاق لن يُطمئن أحدا سوى ناشري الثورة في طهران“.

قال مبعوث بايدن المعني بشؤون إيران، روبرت مالي، في تصريحات له، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاق، بما في ذلك رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب وأصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

لكنه حذر إيران أيضا من أن ”نافذة المفاوضات لن تفتح إلى الأبد“، قائلا إنه ”في مرحلة ما، ستكون خطة العمل المشتركة الشاملة قد تآكلت بشدة لأن إيران ستحقق تقدما لا يمكن عكسه وفي هذه الحالة لا يمكننا التحدث.. لا يمكنك إحياء جثة ميتة“.