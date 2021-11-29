زوجة حارس شخصي لقاسم سليماني: لا نجرؤ على القول إن زوجي قتل بسوريا

كشفت زوجة رضا خرمي، أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني وأحد الحراس الشخصيين للجنرال الراحل قاسم سليماني، أنها ”لا تجرؤ“ على القول خارج منزلها، إن زوجها قتل في سوريا.

وقالت (الزوجة) أعظم قمري، في مقابلة مع صحيفة ”كيهان“ التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، يوم الإثنين ”الناس يقولون لنا ما علاقة سوريا بنا، ولماذا سمحتِ لزوجك (رضا خرمي) بالذهاب للحرب في سوريا“.

وتابعت أن ”هذه القضية والعديد من الحالات المماثلة، جعلتنا لم نعد نجرؤ على القول خارج المنزل إننا عائلة الشهيد الذي ذهب إلى سوريا للدفاع عن المقدسات.. أصبحنا نفضل القول إن زوجي كان جنديا وقتِل على الحدود“.

همسر رضا خرمی، عضو سپاه و محافظ قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده سپاه قدس، در گفت‌وگو با روزنامه کیهان با اشاره به واکنش منفی مردم به حضور نظامی و کشته‌شدن همسرش در سوریه گفت: «همین موضوع و چندمورد مشابه باعث شد که دیگر ما جرات نکنیم بیرون خانه بگوییم خانواده شهید مدافع حرم هستیم» pic.twitter.com/xUnObUfL6d — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 28, 2021

ويصف النظام الإيراني ومؤسساته العسكرية، القوات الإيرانية والميليشيات الأفغانية والباكستانية وغيرها الذين أرسلتهم إلى الحرب الأهلية السورية، بـ“المدافعين عن المراقد الشيعية بسوريا“.

ولفتت أعظم قمري في الوقت ذاته، إلى أن ”الناس يعتقدون أن النظام ومؤسساته يدفعون الكثير من المال للمقاتلين بسوريا، لكن في الواقع إن المبالغ ليست عالية وهي تقريبا تماثل رواتب العمال ذاتها“.

وكان رضا خرمي، الذي انضم للحرس الثوري الإيراني عام 1995، يحمل رتبة عقيد، وكان في فريق حماية قاسم سليماني تحت اسم مستعار هو ”أبو رضوان“. ولقي مصرعه في سوريا في حزيران/ يونيو 2016.

وتعرض الوجود الإيراني في سوريا لانتقادات متكررة من قبل منتقدي سياسات الحكومة الإيرانية، وفي بعض الاحتجاجات في الشوارع، تم سماع شعارات مثل ”اتركوا سوريا، وفكروا فينا“.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا تولى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة الجنرال قاسم سليماني، إرسال المقاتلين الإيرانيين ومن باقي الجنسيات المختلفة من شيعة العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان، للقتال في سوريا.

وفي أواخر آذار/ مارس من العام الماضي، ذكرت صحيفة ”جوان“ التابعة للحرس الثوري، أن عدد الإيرانيين الذين قتلوا خارج الحدود من القوات التي يرسلها الحرس الثوري خارج البلاد، بلغ 2100 عنصر منذ عام 2016.