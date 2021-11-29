بربادوس تغادر التاج البريطاني.. وحكم الملكة إليزابيث يتقلص إلى 15 دولة

قالت وسائل إعلام غربية، إن عدد الدول التي ترأسها الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا سيتقلص إلى 15 الأسبوع الجاري، بعد إعلان بربادوس قطع روابطها الإمبراطورية مع بريطانيا، بإزاحة الملكة البالغة من العمر 95 عاما كرئيس للدولة وإعلان نفسها جمهورية.

وأحيت المستعمَرة البريطانية السابقة التي حصلت على استقلالها في عام 1966 خطتها لتصبح جمهورية في أيلول/سبتمبر الماضي، مع إعلان الحاكم العام للبلاد ساندرا ماسون أنه ”حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل“.

ومن المتوقع أن تؤدي ماسون اليمين كأول رئيس _على الإطلاق_ للجزيرة الكاريبية، التي يقل عدد سكانها عن 300 ألف نسمة في حفل مساء يوم الاثنين، بعد أن انتخبها البرلمان الشهر الماضي.

وقالت شبكة ”سي ان ان“، إنه من المقرر أن يحضر الاحتفالات الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني والرئيس المستقبلي للكومنولث، وهي منظمة تضم 54 عضوا معظمها من الأراضي البريطانية السابقة.

ووفقًا لبيان ملكي صدر في لندن يوم الأحد، فقد قبل الأمير تشارلز دعوة من رئيسة الوزراء ميا أمور موتلي ليكون ضيف شرف في الاحتفالات الانتقالية.

وقال جاي هيويت الذي شغل منصب مفوض بربادوس السامي في المملكة المتحدة بين عامي 2014 و 2018 ”أن تصبح جمهورية هو بلوغ سن الرشد ومرحلة جديدة.“

وقرار بربادوس هو الأول من نوعه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وكانت آخر دولة قامت بذلك هي جزيرة موريشيوس عام 1992 فيما تعتزم بربادوس _أيضًا_ أن تظل جزءًا من الكومنولث مثلما فعلت تلك الجزيرة.

ولفت مصدر ملكي بريطاني إلى أن القرار يعود إلى حكومة وشعب باربادوس، مضيفًا أنه لم يكن ”مفاجِئًا“ وأنه نوقش مع الملكة مرات عديدة.

وبحسب الشبكة تعتبر بربادوس أقدم مستعمرة بريطانية، إذ يعود تاريخ استعمارها إلى عام 1627 وظل التاج البريطاني يحكمها بطريقة مباشرة حتى عام 1966.

وقال ريتشارد درايتون أستاذ التاريخ الإمبراطوري والعالمي في كينجز كوليدج لندن ”في الوقت ذاته، قدمت باربادوس _أيضا_ مصدرًا مهمًا للثروة الخاصة في إنجلترا في القرنين السابع عشر والثامن عشر“، مضيفًا أن الكثيرين حققوا ثروات كبيرة من السكر والعبودية.

وأشارت صحف بريطانية الأسبوع الماضي، إلى أن عدد الدول التي كانت تحت حكم الملكة وصل إلى 32 دولة في مرحلة من مراحل حكمها، قبل أن يتقلص إلى 16 دولة وبخروج بربادوس الشهر الجاري سيصبح العدد 15.

تعد جزيرة باربادوس، وعاصمتها بريدج تاون، إحدى جزر الكاريبي الأكثر ازدهارا واكتظاظا بالسكان، وقد منحها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستوى معيشيًّا مرتفعًا نسبيًّا.

ويبلغ طول جزيرة باربادوس 21 ميلا وعرضها 14 ميلا، ومساحتها 430 كيلومترا مربعا، وكان عدد سكانها 287 ألف نسمة في 2019.