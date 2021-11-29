بريطانيا وإسرائيل تتعهدان بالعمل معا لمنع تحول إيران إلى قوة نووية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مقال مشترك بصحيفة تليجراف يوم الأحد إن بريطانيا وإسرائيل ”ستعملان ليلا ونهارا“ للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية.

وقال الوزيران إن ”الوقت يمر ، مما يزيد من ضرورة التعاون الوثيق مع شركائنا وأصدقائنا لإحباط طموحات طهران“.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في وقت سابق إن ”إسرائيل قلقة للغاية من الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق مليارات (الدولارات) على إيران مقابل قيود غير مرضية على الصعيد النووي“.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون اليوم الاثنين في فيينا في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي.

في الوقت نفسه توقع إسرائيل وبريطانيا اتفاقًا مدته عشر سنوات اليوم للعمل عن كثب في مجالات مثل الأمن الإلكتروني والتكنولوجيا والتجارة والدفاع حسبما قالت صحيفة تليجراف.

وأضاف الوزيران في المقال أن إسرائيل ستصبح رسميا شريك بريطانيا الإلكتروني ”من الدرجة الأولى“ في محاولة لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية حيث تواجه الدول في جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة السابعة من محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة اليوم الاثنين بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 ويرفع العقوبات عن إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي منتصف عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة إلى تملصها عن بنود الاتفاق عبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة وخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت مهمتها مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.

وكشف موقع ”رجا نيوز“ المقرب من التيار المتشدد، الأحد، أن الفريق الإيراني المفاوض برئاسة علي باقري كني، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية يضم عددا من الخبراء في مجالات مختلفة.

ومن أبرز المشاركين، مهدي سفاري، نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، وكان سفيراً لإيران لدى الصين وروسيا والنمسا، كما عمل في السابق، نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا.

كما يضم الوفد إبراهيم الشيباني |لمستشار الاقتصادي للنائب الأول للرئيس، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد، ورئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، والمحافظ السابق للبنك المركزي، وسفير إيران السابق لدى النمسا.

ويشارك بالوفد علي فكري، نائب وزير الاقتصاد ومدير عام هيئة الاستثمار، والنائب السابق لرئيس بعثة السفارة الإيرانية في الصين، والرئيس السابق لمكتب التخطيط الاقتصادي ومكافحة العقوبات.

كما يضم الوفد الإيراني أحمد أسد زاده، وكيل وزارة التجارة والشؤون الدولية بوزارة النفط، والسكرتير السابق للجنة الطاقة بالمجلس الأعلى للأمن القومي.

ويشارك في الوفد غلام رضا بناهي، نائب رئيس البنك المركزي للشؤون الخارجية، ورضا نجفي الوكيل القانوني لوزارة الخارجية الإيراني، وسفير إيران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.