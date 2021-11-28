نتنياهو يتوعد بإسقاط الحكومة ويعرض على غانتس صفقة جديدة

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، مجدداً التأكيد على مواصلة عمله على إسقاطها.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة ”14“ العبرية: ”سأفعل كل ما بوسعي للإطاحة بهذه الحكومة بقيادة نفتالي بينيت“، مجدداً عرضه لزعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس للدخول في ائتلاف حكومي معه.

وأضاف نتنياهو ”هناك شعور بعدم وجود قيادة في إسرائيل“، مشيراً إلى أن الدول التي تحالفت مع إسرائيل عندما كان في قيادة الحكومة لأنها أدركت ”أننا سنواجه إيران“.

وأضاف نتنياهو “ نفتالي بينيت كان وزيراً للدفاع، آنذاك سمعته يقول إن شعب إسرائيل مدين بالامتنان لبنيامين نتنياهو لما فعله ضد إيران، لكن فجأة قاموا بتغيير ذلك“.

وتابع ”الشيء الذي يزعجني أكثر ليس الضرر الهائل الذي تتسبب فيه هذه الحكومة للإسرائيليين فقط، لكن أيضاً الضرائب غير الضرورية على الطبقات الضعيفة والمتوسطة“.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها ”ضعيفة ضد حركة حماس في غزة، وحزب الله اللبناني“، كما أنها متراخية في التعامل مع ملف كورونا.

وتطرق نتنياهو في حديثه، إلى زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، قائلاً: ”في عام 2019 طلب عباس دخول الحكومة، ولكنني لم أوافق“.

وجدد نتنياهو، عرضه لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب مع وزير الدفاع الحالي وزعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، قائلاً إنه ”يحتاج إلى أن يقرر ماذا يريد أن يكون، وإن غانتس يمكنه أن يصبح رئيساً للوزراء الآن، لكن يجب أن يختار ما بين هذه الحكومة الضعيفة وبين حكومة بشراكتنا وهي الأفضل“.

وتحدث نتنياهو في ختام مقابلته عن قلقه على حياة عائلته، مؤكداً أنه ”قلق بشكل كبير عليهم“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها زعيم المعارضة الإسرائيلي نتنياهو، حكومة بينيت، ففي وقت سابق، قال إن ”هذه الحكومة لم تفشل فقط بالسيطرة والتغلب على فيروس كورونا، إنما فشلت أيضاً بكل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يشكل أكبر تهديد لوجودنا، رغم أن بينيت ويائير لابيد تعهدا بالعمل على عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الخطير مع إيران“.

كما وصف نتنياهو، الحكومة الحالية بأنها ”الأخطر على أمن وأمان إسرائيل منذ قيامها“.

وأكد نتنياهو، في وقت سابق أيضاً أنه سيعود إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل ”قريبا جدا“.