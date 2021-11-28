وفد كبير وتكاليف إقامة باهظة.. ما الذي يفعله 40 مفاوضا إيرانيا في فيينا ؟

تناول تقرير نشرته مواقع إيرانية، مساء الأحد، عن التكاليف المالية لإقامة الوفد الإيراني المفاوض في فندق كوبورغ الفاخر في العاصمة فيينا.

وذكر موقع ”اقتصاد 24“ الإيراني، بعد إشارته إلى مشاركة 40 شخصاً في الفريق الإيراني في مفاوضات فيينا إن ”سبب تواجد هذا الكم الكبير من المفاوضين الإيرانيين في فيينا غير واضح“.

وأضاف الموقع إن ”البعض يرى في هذا العدد الكبير علامة على تصميم إيران على التوصل لاتفاق جيد في أقصر وقت ممكن“.

وبين التقرير الإيراني أن ”متوسط تكلفة الغرفة الواحدة في فندق كوبورغ هو 1550 يورو في الليلة الواحدة، وفريق المفاوضين الإيرانيين مؤلف من 40 شخصاً“.

وتابع ”لقد حجز الوفد الإيراني 20 غرفة على الأقل، وقمنا باحتساب اليورو الواحد بقيمة 33 ألف تومان، فإن تكلفة إقامة هذا الفريق في الفندق كل ليلة هي مليار تومان“.

وكانت الصحفية العاملة في النمسا ستيفاني ليشينشتاين، كتبت في صفحتها على تويتر ”أن وفداً من 40 عضواً من إيران قد وصول إلى فيينا للمشاركة بالمحادثات النووية“.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة السابعة من محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة اليوم الاثنين بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 ويرفع العقوبات عن إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي منتصف عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة إلى تملصها عن بنود الاتفاق عبر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة وخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت مهمتها مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.

أبرز المشاركين بالوفد

كشف موقع ”رجا نيوز“ المقرب من التيار المتشدد، الأحد، أن الفريق الإيراني المفاوض برئاسة علي باقري كني، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية يضم عددا من الخبراء في مجالات مختلفة.

ومن أبرز المشاركين، مهدي سفاري، نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، وكان سفيراً لإيران لدى الصين وروسيا والنمسا، كما عمل في السابق، نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا.

كما يضم الوفد إبراهيم الشيباني |لمستشار الاقتصادي للنائب الأول للرئيس، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد، ورئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، والمحافظ السابق للبنك المركزي، وسفير إيران السابق لدى النمسا.

ويشارك بالوفد علي فكري، نائب وزير الاقتصاد ومدير عام هيئة الاستثمار، والنائب السابق لرئيس بعثة السفارة الإيرانية في الصين، والرئيس السابق لمكتب التخطيط الاقتصادي ومكافحة العقوبات.

كما يضم الوفد الإيراني أحمد أسد زاده، وكيل وزارة التجارة والشؤون الدولية بوزارة النفط، والسكرتير السابق للجنة الطاقة بالمجلس الأعلى للأمن القومي.

ويشارك في الوفد غلام رضا بناهي، نائب رئيس البنك المركزي للشؤون الخارجية، ورضا نجفي الوكيل القانوني لوزارة الخارجية الإيراني، وسفير إيران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اجتماعات مع روسيا والصين

وفي سياق متصل، اجتمع كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، مساء الأحد، مع رئيسي وفدي الصين وروسيا، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، التي تترأس اللجنة المشتركة ”إنريكي مورا“.

وقال باقري كني عقب المحادثات للوكالة الرسمية الإيرانية ”إنه دخل في محادثات بإرادة جادة واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير القانونية والقمعية“.

وأضاف ”قبل بدء الجولة الجديدة من المحادثات، أجرينا مشاورات مع بعض الأطراف المشاركة في المحادثات، وبالأمس واليوم، عقدت وفود الخبراء الإيرانيين اجتماعات مفيدة مع وفدي الخبراء الروسي والصيني“.

وتابع المسؤول الإيراني أنه في هذه الاجتماعات، هو إجراء مناقشات مختلفة ومفيدة مع الجانبين الروسي والصيني للتحضير لبدء المحادثات الإيرانية مع مجموعة 4+1 في فيينا“.

وأعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن تلعب هذه المحادثات دوراً فعالاً في تحقيق هدف بلاده في رفع هذه العقوبات.