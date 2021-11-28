إعلام رسمي: الجيش الإثيوبي يسيطر على "تشيفرا" في إقليم عفر

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية اليوم الأحد، إن الجيش الإثيوبي سيطر على مدينة تشيفرا في إقليم عفر، في أول منطقة يستعيد السيطرة عليها من متمردي قوات تيغراي، منذُ ظهور رئيس الوزراء آبي أحمد على جبهة القتال قبل يومين.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد استولت على تشيفرا، التي تقع على الحدود بين إقليمي عفر في شمال البلاد وأمهرة بعد احتدام القتال الشهر الماضي بين القوات الإثيوبية وقوات موالية للجبهة.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية في حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: إن ”قوات الدفاع الإثيوبية وقوات عفر الخاصة سيطرتا على تشيفرا“.

ولم تذكر الهيئة الرسمية مزيدا من التفاصيل، في حين لم يتسن التحقق من التقرير من خلال مصدر مستقل، ولم يرد أي من ليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ولا جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على الفور على طلبين للتعليق.

وتقع تشيفرا غرب بلدة ميللي، التي تحاول قوات تيغراي الاستيلاء عليها منذ أسابيع لأنها تقع على الطريق السريع، الذي يربط بين إثيوبيا وميناء جيبوتي، الرئيس في منطقة القرن الأفريقي.

وذكرت محطة ”فانا“ التلفزيونية التابعة للدولة يوم الجمعة الماضي، أن رئيس الوزراء آبي أحمد توجه إلى خط الجبهة الأمامي مع الجيش، الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرق البلاد.

وقال آبي في تصريحات بُثت يوم الجمعة إن ”معنويات الجيش مرتفعة للغاية“ وتعهد بفرض السيطرة على مدينة تشيفرا على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر ”اليوم“.

وقُتل ألوف المدنيين بينما شُرد ملايين بسبب القتال منذُ اندلاع الحرب في تيغراي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وتعرضت قوات تيغراي للهزيمة في البداية، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في شهر يوليو/تموز الماضي، وزحفت إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، الأمر الذي أدى إلى نزوح مئات آلاف آخرين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، حذر تقرير لمجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، من أن احتدام الصراع في إثيوبيا، بات يهدد بتفجير الوضع الإقليمي، لاسيما في منطقة القرن الأفريقي بأكمله، ومع ذلك، فإن الخروج من الأزمة يبقى ممكنًا، حال شجع المجتمع الدولي ”الحوار بين المكونات العرقية“، وليس اعتماد التسويات بين النخب السياسية.