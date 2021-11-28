أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يحتجون أمام المحكمة: "الموت لخامنئي والحرس الثوري"

نظم المئات من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في إيران، مرددين شعارات، من بينها: ”الموت لخامنئي والحرس الثوري“.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة 10 أشخاص في قضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم الـ8 من كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، وأدت الحادثة إلى مصرع جميع الركاب الـ176، وأغلبهم إيرانيون.

وبعد 3 أيام من إسقاط الطائرة العسكرية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران، اعترفت القوات المسلحة بالحادثة، وقالت إنها كانت نتيجة خطأ بشري.

واعتبر أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المحتجين، أن المحاكمة ”غير قانونية“، فيما رددوا شعارات ضد المرشد علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، وكبار قادته العسكريين، وعلى رأسهم القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوية بالحرس، أمير علي حاجي زادة.

وحمل المتظاهرون صورًا تظهر أطفالهم القتلى، متهمين الحرس الثوري بتعمد إسقاط الطائرة، فيما رددوا شعارات، منها: ”عار على المجرمين“ و ”الموت لخامنئي“ و ”الموت للحرس الثوري“ و ”نريد العدالة“ و ”الموت لسلامي“.

بنا بر ویدیو‌هایی که انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی منتشر کرده‌اند گروهی از خانواده‌‌ها با راهپیمایی به سمت دادگاه نظامی تهران، شعارهایی از جمله این سند جنایت جمهوری اسلامی است، مرگ بر جنایتکاران، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر حاجی‌زاده و مرگ بر سپاه پاسداران سر دادند pic.twitter.com/U7fKMvRFDR — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 28, 2021

وفي وقت سابق، أصدرت جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية بيانًا، أكدوا فيه أن ”القضاء الإيراني الذي يعمل تحت إمرة علي خامنئي، برأ الجناة الرئيسين، بما في ذلك مجلس الأمن القومي، وقادة الحرس الثوري، لترك الأجواء مفتوحة، واستخدام الأبرياء كدروع بشرية عبر إلقاء اللوم على حفنة من الضباط ذوي الرتب المتدنية“.

وكان أهالي الضحايا احتجوا في وقت سابق أمام المحكمة العسكرية في طهران خلال إقامة أولى جلسات المحاكمة، فيما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو تواجدًا كبيرًا للشرطة وقوات الأمن جنبًا إلى جنب مع المتظاهرين.

وفي سياق متصل، قال محمود علي زادة طباطبائي محامي بعض أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، مساء الأحد، إن ”هناك توترات حدثت في الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية“.

وأضاف في تصريحات للصحافة الإيرانية: ”في لائحة الاتهام للمدعى عليهم الأربعة الأوائل في القضية، أثير عنوان (القتل غير العمد)، والذي تعترض عليه العائلات، وتريد إثارة قضية القتل العمد مع سبق الإصرار“.

وأوضح أن ”هذا الاحتجاج موجود منذ المرة الأولى، وفي اجتماع، اليوم، احتجت العائلات على هذا الموضوع منذ بداية المحاكمة“.