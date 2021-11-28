كبير المفاوضين الإيرانيين من فيينا: التجربة أثبتت أن الغرب لا يسعى لتطبيق الاتفاق النووي

قال كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، إن تجربة بلاده مع الدول الغربية ”أثبتت أن تلك الدول لا تسعى إلى تطبيق الاتفاق النووي المبرم مع إيران، العام 2015“.

وأضاف باقري كني الذي وصل إلى فيينا، أمس، للمشاركة في الجولة السابعة من المفاوضات النووية التي ستبدأ، يوم غدٍ الإثنين: ”نحن جاهزون للرد بشكل مناسب على أي ضغوط في المفاوضات“.

وتابع باقري كني في مقال نشرته صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية، ونقلته الصحافة الإيرانية، مساء الأحد: ”لقد اتخذنا خيارنا، وسنكتشف الآن ما إذا كان الغرب ينوي الدخول في مفاوضات حقيقية“.

واتهم كبير المفاوضين الإيرانيين الدول الغربية، والولايات المتحدة، تحديدًا، بالعمل على تقديم المفاوضات النووية على أنها ”مجرد عملية للحد من برنامج إيران النووي المشروع والسلمي“، وفق تعبيره.

وأوضح المسؤول الإيراني: ”لكن من وجهة نظر إيران، يجب أن تسعى المفاوضات النووية إلى أهداف حقيقية، وأن تسعى إليها جميع الأطراف، ويجب أن يكون الهدف الأول للمحادثات هو الإلغاء الكامل والقابل للتحقق للعقوبات المفروضة على إيران“. معتبرًا أن ”الغرب لا يسعى إلى تطبيق الاتفاق النووي، ويريد فقط إجبار إيران على أن تقدم تنازلات، ونتيجة لذلك فإن الشعب الايراني لا يثق بهذه العملية (محادثات فيينا)، ولا بنتائجها“. على حد قوله.

وشدد على أن ”المفاوضات دون حل قوي لن تفيد أحدًا“، مؤكدًا أن الدول الغربية ”يجب أن تدفع ثمن أي خرق للالتزامات المنصوص عليها بموجب الاتفاق النووي“.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات النووية، الإثنين، في فندق ”كوبورغ“ في العاصمة فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة بشأن التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015.

وقال القائم بأعمال بعثة إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد رضا غائبي، اليوم الأحد، إنه ”خلال الأمس واليوم، عُقدت وستعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء وعلى مستوى رئيسي وفدي الصين وروسيا، وكذلك مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا“.

وأضاف غائبي: ”ستعقد المحادثات الرئيسة للجنة الاتفاق النووي المشتركة، بعد ظهر غدٍ، في فندق كوبورغ بحضور جميع الأعضاء الرئيسين“.

وهدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، بأن واشنطن ستضغط على طهران إذا اغتنمت إيران الفرصة للتفاوض لتسريع برنامجها النووي، مضيفًا: ”إذا أساءت إيران المحادثات سنمارس الضغط“.

وأضاف مالي: ”إذا اعتقدت إيران أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لممارسة المزيد من الضغط ثم عادت لتقول إنها تريد شيئًا أفضل، لن يكون الأمر سهلًا، ولن ننخدع نحن وشركاؤنا“.