وفاة رئيس وزراء كمبوديا السابق الأمير نورودوم راناريده

قال وزير الإعلام الكمبودي، إن رئيس وزراء كمبوديا السابق الأمير نورودوم راناريده توفي في فرنسا عن عمر يناهز 77 عاما.

وأُطيح بالأمير، الذي فاز حزبه السياسي الملكي في انتخابات العام 1993، في انقلاب العام 1997 على يد شريكه في التحالف ومنافسه هون سين، الذي ظل رئيس وزراء كمبوديا لأكثر من 20 عاما.

وقال وزير الإعلام خيو كنهاريث لرويترز، إنه تلقى معلومات من القصر الملكي تفيد بوفاة راناريده في باريس.

ويعتبر راناريده العضو الأكثر عملا بالسياسة في العائلة المالكة في كمبوديا في العقود الأخيرة. واستمر في قيادة حزب الجبهة المتحدة من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة ومسالمة ومتعاونة (فنسينبك) المؤيد للملكية لخوض الانتخابات على مدى سنوات بعد الإطاحة به.

لكن في العام 2017، أثار قوله، إنه لا يوجد خيار سوى العمل مع هون سين، استياء معارضي هون سين، الذي قام فعليا بتهميش جميع أحزاب المعارضة ويترأس الآن برلمانا ينتمي أعضاؤه إلى حزب واحد.

وبرز راناريده بعد والده الملك نورودوم سيهانوك، وقاد حزبه فنسينبك إلى فوز مفاجئ في انتخابات تاريخية أدارتها الأمم المتحدة العام 1993، والتي أنهت حربا أهلية استمرت أكثر من عشر سنوات في كمبوديا.

وعلى الرغم من فوزه في الانتخابات، سرعان ما أُبعد راناريده وأطاح به الرجل الذي وافق على تقاسم السلطة معه، زعيم الحكومة الشيوعية السابقة هون سين.

وفي العام 2018 كان قد أصيب الأمير نورودوم راناريده، ابن ملك كمبوديا الراحل، ولقيت زوجته حتفها إثر حادث سيارة وقع، في مدينة سيهانوكفيل الساحلية في جنوب غرب البلاد.

وقال تشون نارين، قائد شرطة إقليم بريه سيهانوك في حينها، إن السيارة الرياضية التي كانت تقل راناريده اصطدمت مباشرة بسيارة أجرة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وألقى نائب رئيس الشرطة الوطنية هيم يان باللوم على سائق السيارة الأجرة ميل ساريت (34 عاما) في الحادث المميت، وقال إنه تم اتهام السائق الذي أصيب أيضا في الحادث بالقيادة المتهورة مما أدى إلى وقوع ضحايا.

ونقلت رويترز عن نارين قوله: ”نقل الأمير بطائرة هليكوبتر إلى وحدة إنقاذ طوارئ في فنومبينه وهو مصاب بجروح خطيرة، لكنه سيكون بخير“.

وأفاد بأن زوجته اوك فالا، البالغة من العمر 39 عاما، توفيت في المستشفى ببريهسيهانوك، مشيرا إلى أن السيارتين في الحادث كانتا مسرعتين.