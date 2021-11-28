تقرير: تحذيرات من إمكانية تعرض موقع تابع للجيش الإسرائيلي لـ"الاختراق"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حذّر من إمكانية تعرض موقع إلكتروني خاص به للاختراق من قبل مجموعات من ”الهاكرز“ الذين تمكنوا في الآونة الأخيرة من اختراق عدة مواقع إسرائيلية مؤثرة.

ونقل موقع ”واي نت“ العبري، عن أحد قادة الجيش الإسرائيلي قوله ”تبين وجود ضعف في موقع تابع للجيش الإسرائيلي؛ ما يعرضه للاختراق من قبل قراصنة إلكترونيين، وهذا الموقع مختص ببيانات الخدمة للجنود، ويصدر شهادات سرية“، مشيرا إلى أن ”الجيش يفحص إمكانية تغيير الإجراءات لهذا الموقع“.

وقال الموقع العبري إنه من ”المفترض أن يتم تخزين المستندات المتعلقة بالموقع الخاص بالجيش الإسرائيلي بشكل سري وليس ضمن نطاق إلكتروني سهل الاختراق“.

وأكد أن هناك ”تزايدا حقيقيا لفرصة الاختراقات الإلكترونية وعواقبها المدمرة ومحاولة استغلالها من قبل عناصر معادية“، على غرار ما حدث مع موقع المواعدة الإسرائيلي ”أفرات“ قبل شهر.

وأوضح، أنه تم ”اكتشاف وجود الضعف بالموقع المتعلق بقسم شؤون الموظفين، إثر تجربة إصدار معلومات تعريفية ذات صلة بأحد الجنود، إذ تبين من خلال فحص بسيط، إمكانية اختراقه والحصول على أي معلومات حول الجنود الإسرائيليين“.

ووفق ”واي نت“، فإن ”موقع الجيش الذي تم اكتشاف الضعف فيه، يهدف لتزويد الجنود الإسرائيليين بوثائق حول خدمتهم العسكرية من خلال الخدمة الرقمية“.

وأضاف ”كل ما يطلبه الموقع المتعلق بالجيش للوصول لأي معلومات حساسة حول الجنود الإسرائيليين، هو فقط كتابة رقم هوية الجندي، أو رقمه العسكري السابق وحتى من خلال رخصة القيادة، وهو أمر يمكن الحصول عليه _أيضا_ بسهولة من خلال الاتصال بأي مزود خدمة مثل صناديق المرضى“.

وأشار الموقع في تقريره ”بعد إدخال تلك المعلومات سيقدم الموقع بسرعة شهادة الخدمة العسكرية أو أي معلومات أخرى ومنها معلومات حساسة، والحصول على بيانات تشخيصية خلال فترة تجنيده، إضافة إلى أنه يتم إرسال نسخة من أي معلومات مطلوبة عبر أي إيميل يتم تحديده“.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تمكنت مجموعة من ”الهاكرز“ تطلق على نفسها اسم ”عصا موسى – Moses Staff“، تابعة لإيران، بنشر تفاصيل شخصية ودقيقة لوزير الدفاع الإسرائيلي، ووحدة قتالية بالجيش الإسرائيلي، كما هددت بالكشف عن المزيد بما يتعلق بالجيش الإسرائيلي.

وتعرضت مواقع إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية إلى هجمات إلكترونية مكثفة، كان آخرها مواقع تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، وشركات خاصة داخل إسرائيل.