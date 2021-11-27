مسؤولون إسرائيليون يستبقون المفاوضات النووية بتحركات للضغط على إيران

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن مسؤولين إسرائيليين سيبدأون زيارات إلى واشنطن ولندن وباريس بالتزامن مع بدء المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني المقرر استئنافها يوم غد الإثنين.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، سينطلق إلى لندن وباريس اليوم الأحد، حيث يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة التهديد النووي الإيراني قبل المفاوضات.

وأشارت نقلاً عن مسؤول في مكتبه إلى أن التغيرات التي ظهرت مؤخراً في أعقاب تسجيل إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، لن تغير خطته في البدء بالجولة الأوروبية لبحث التهديدات التي تمثلها إيران.

وفي السياق ذاته، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى واشنطن، لمناقشة القضية الإيرانية، في أعقاب التقارير الجديدة التي تحدثت عن قرب إيران من صنع القنبلة النووية.

وقالت القناة العبرية، إنه من ”المتوقع أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن قريبًا لمناقشة القضية الإيرانية مع الولايات المتحدة“، لافتة إلى أن إسرائيل منزعجة من موقف أمريكا تجاه إيران.

وأضافت أن ”إسرائيل منزعجة جداً من الموقف الأمريكي المتسامح تجاه الإيرانيين“، مبينة أن إسرائيل تحاول الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا من أجل فرض عقوبات على إيران.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على ما يجري في المفاوضات مع إيران قوله إن ”الاستراتيجية الإيرانية التي تتخذها قبل المحادثات مضيعة للوقت“، مشيراً إلى أنهم في طهران راكموا معرفة لا تقدر بثمن حول صنع القنبلة النووية.

وكشف المسؤول الإسرائيلي بحسب القناة العبرية، عن افتقار إيران، للقدرة على وضع قنبلة على صاروخ باليستي، لكنه أشار إلى أنه وخلال عامين آخرين سيتمكنون من فعل ذلك.

وبينت القناة، أن إيران تراكمت لديها المعرفة في تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، مما أدى إلى تحسن كبير في قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

ولفتت القناة العبرية إلى أنه وبعد أن علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 9 أشهر، فإنه وطوال هذه الفترة الطويلة لا توجد رقابة على المنشآت النووية مما سمح لها بتطوير المزيد من قدراتها النووية.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، الجمعة، عن وجود توتر في العلاقات بين أمريكا وإسرائيل، على خلفية المحادثات حول برنامج إيران النووي.

وبحسب الصحيفة العبرية التي نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ”المحادثات التي أجروها مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، روبرت مالي، الذي زار إسرائيل بداية الأسبوع الحالي، كانت صعبة، وتمثل وخيبة أمل عميقة“.

ووفقاً للصحيفة العبرية، عبر مسؤولون إسرائيليون عن استيائهم من إيداع المفاوضات مع إيران بأيدي روبرت مالي، لافتة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن المبعوث الأمريكي مالي سيسعى للعودة للاتفاق النووي بأي ثمن، وأن الإيرانيين سيستغلون ضعفه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أكد في وقت سابق أن إسرائيل تعمل على تطوير قدراتها لتوجيه ضربة عسكرية لإيران تستهدف برنامجها النووي.

وأضاف غانتس في تصريحات صحفية ”نحن مع الخيار العسكري نواصل جهود تحسين شروط اتفاق نووي بين الغرب وإيران“، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد اتفاقاً لا يقتصر على النووي الإيراني بل يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكلائها.

كما أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي حدد بنك أهدافه استعداداً لهجوم محتمل في حال فشل المحادثات في فينا الإثنين المقبل.