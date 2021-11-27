واشنطن تعرب عن "قلق عميق" من حملة السلطات الإيرانية الأمنية في أصفهان

أعربت الولايات المتحدة عن ”قلقها العميق“ حيال حملة السلطات الإيرانية الأمنية في أصفهان، حيثُ تم توقيف عشرات الأشخاص خلال تظاهرات على خلفية جفاف نهر يعد أساسيا للمنطقة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت.

وعبر الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، عن ”قلق عميق حيال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، يحق للشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته“.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أقر مسؤول إيراني بإصابة 19 شخصا بجروح في احتجاجات أصفهان، وسط البلاد، التي نظمت يوم أمس الجمعة احتجاجًا على شح المياه.

ونفى المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية نور الدين سلطانيان، لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ما تردد عن مصرع أحد المتظاهرين في المحافظة خلال الاحتجاجات.

وقال سلطانيان: ”ننفي ما تردد عن مقتل شخص في أعمال شغب (احتجاجات) أصفهان، ووفقًا لآخر التقارير والاستفسارات، تم إخراج جميع الجرحى بمن فيهم عناصر أمنية ومثيرو شغب بسبب إصابات سطحية“.

لكنه أكد أنه ”تم نقل 19 شخصًا فقط إلى المستشفى في أقسام طب وجراحة العيون بالمراكز الطبية بسبب إصابتهم بجروح“، مبينًا أن ”اثنين من المصابين في حالة حرجة“.

وأضاف سلطانيان أنه ”في أحداث الأمس أصيبت سيارتا إسعاف بأضرار طفيفة ولم يصب أي من عناصر الطوارئ“، معتبرًا أن ”ما ينشر في الفضاء الإلكتروني عن مصرع أحد المتظاهرين شائعات لا صحة لها“.

وكانت تقارير للمعارضة الإيرانية اتهمت قوات الأمن في أصفهان بممارسة العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني بعدما ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في وقت سابق، أن أكثر من 120 شخصًا تم اعتقالهم ونقلهم إلى سجن دستغرد خلال احتجاجات الجمعة في أصفهان.

وأشارت المنظمة إلى أنه جرى نقل 3 متظاهرين إلى قسم ”الطب والمشرحة“ خارج السجن، مرجحة أن يكونوا قد لقوا مصرعهم.

في حين زعم قائد قوة شرطة أصفهان الجنرال محمد رضا مير حيدري إصابة عدد من عناصر الشرطة في المحافظة خلال احتجاجات يوم أمس الجمعة.

وقال الجنرال مير حيدري للوكالة الرسمية الإيرانية إنه ”تم العثور على 7 مسدسات في موقع عند مداخل أصفهان، وإن بعض من وصفهم بـ“الأوغاد“ الذين شاركوا في أعمال الشغب، كانوا مسلحين بمسدسات“.