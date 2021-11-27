مدير المخابرات الروسية: خطة غزو أوكرانيا دعاية أمريكية خبيثة

قال مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، يوم السبت، إن بلاده لا تخطط لغزو أوكرانيا، وإن التلميحات بخلاف ذلك هي دعاية أمريكية خبيثة.

ودق مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، في الأسابيع الماضية، ناقوس الخطر بشأن ما قالوا إنها تحركات غير عادية للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما يشير إلى أن موسكو ربما تستعد لشن هجوم.

وأعلنت روسيا مرارا أن لها الحرية في نقل قواتها داخل أراضيها، وأن مثل هذه التحركات لا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق.

وذكر ناريشكين، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي ونقلت مقتطفات منها ”رويترز“: ”أريد طمأنة الجميع، لن يحدث شيء من هذا القبيل“.

وأضاف: ”كل ما يحدث حول هذا الموضوع الآن هو بالطبع دعاية خبيثة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية“.

وأمس الجمعة، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ”مستعدة كليا“ لتصعيد عسكري محتمل مع موسكو المتهمة بنشر قوات جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي نقلته ”فرانس برس“: إنه ”علينا الاعتماد على أنفسنا، على جيشنا، إنه قوي“.

وكانت كييف حذرت، يوم الخميس، روسيا من أي محاولة لغزو أوكرانيا، وقالت إنها ”ستدفع ثمنا باهظا“ مقابل أي خطوة من هذا النوع، مع تزايد خشية الغرب من إرسال موسكو قواتها عبر الحدود.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا للصحفيين، الخميس، إنه من الصعب التكهن بما يفكر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن كييف تبذل ما بوسعها لردع الكرملين.

وأضاف كوليبا: ”نحاول إفهامه أنه سيدفع ثمنا باهظا في حال شنه هجوما جديدا ضد أوكرانيا“.

وأوضح أن ”على موسكو أن تفهم بوضوح أنها ستتكبد خسائر سياسية واقتصادية وبشرية في حال تنفيذها مرحلة عدوان جديدة“، محذرا: ”من الأفضل عدم القيام بذلك“.

والأربعاء، أصدرت السفارة الأمريكية في أوكرانيا إنذارا أمنيا حذرت فيه المواطنين الأمريكيين من ”نشاط عسكري روسي غير عادي بالقرب من حدود أوكرانيا، وفي شبه جزيرة القرم المحتلة“.

وتحارب كييف مقاتلين انفصاليين في منطقتين محاذيتين لروسيا شرق البلاد منذ 2014، بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.

وأودى النزاع في شرق أوكرانيا بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود لدعم الانفصاليين، لكن موسكو تنفي ذلك.