مسؤول إيراني يقر بإصابة 19 متظاهرا في احتجاجات أصفهان

أقر مسؤول إيراني، اليوم السبت، بإصابة 19 شخصا بجروح في احتجاجات أصفهان، وسط البلاد، والتي نظمت أمس الجمعة احتجاجا على شح المياه.

ونفى المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية، نور الدين سلطانيان، لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ما تردد عن مصرع أحد المتظاهرين في المحافظة خلال الاحتجاجات.

وقال سلطانيان: ”ننفي ما تردد عن مقتل شخص في أعمال شغب (احتجاجات) أصفهان، ووفقًا لآخر التقارير والاستفسارات، تم إخراج جميع الجرحى بمن فيهم عناصر أمنية ومثيرو شغب بسبب إصابات سطحية“.

وأكد أنه ”تم نقل 19 شخصًا فقط إلى المستشفى في أقسام طب وجراحة العيون بالمراكز الطبية بسبب إصابتهم بجروح“.

وبيّن أن ”اثنين من المصابين في حالة حرجة“.

وأضاف سلطانيان: ”في أحداث الأمس أصيبت سيارتا إسعاف بأضرار طفيفة ولم يصب أي من عناصر الطوارئ“، معتبرا أن ”ما ينشر في الفضاء الإلكتروني عن مصرع أحد المتظاهرين هي شائعات لا صحة لها“.

وكانت تقارير للمعارضة الإيرانية اتهمت قوات الأمن في أصفهان بممارسة العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني، بعدما ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في وقت سابق أن أكثر من 120 شخصًا تم اعتقالهم ونقلهم إلى سجن دستغرد خلال احتجاجات الجمعة في أصفهان.

كما أعلنت المنظمة عن نقل 3 متظاهرين إلى قسم ”الطب والمشرحة“ خارج السجن، مرجحة أن يكونوا قد لقوا مصرعهم.

ویدیویی از درگیری معترضان به #بی‌آبی در #اصفهان، در فضای مجازی منتشر شده است که انتشار دهندگان ادعا کرده‌اند مربوط به منطقه سه‌راه #رحیم‌آباد در حاشیه اصفهان به تاریخ ۵ آذرماه است. pic.twitter.com/3bLPLm8buF — Independent Persian (@indypersian) November 27, 2021

من جهته، زعم قائد قوة شرطة أصفهان الجنرال محمد رضا مير حيدري، عن إصابة عدد من عناصر الشرطة في المحافظة خلال احتجاجات الجمعة.

وقال الجنرال مير حيدري للوكالة الرسمية الإيرانية إنه ”تم العثور على 7 مسدسات في موقع عند مداخل أصفهان وأن بعض من وصفهم بـ“الأوغاد“ الذين شاركوا في أعمال الشغب كانوا مسلحين بمسدسات“.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، عن قيام قوات الأمن بحملة قمع شديدة استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يتجمعون قرب نهر ”زاينده رود“، بسبب نقص المياه.

ویدیویی از مقاومت #جوانان_معترض_اصفهانی در برابر #نیروهای_انتظامی_و_امنیتی، مربوط به اعتراضات روز گذشته اصفهان منتشر شده است.

آنچه در این تصاویر نشان داده می‌شود موید این است که معترضان جز سنگ و حمایت یکدیگر چیزی ندارند. pic.twitter.com/MzsF3IWSHa — Independent Persian (@indypersian) November 27, 2021

كما تم نشر مقاطع فيديو لمتظاهرين ملطخين بالدماء تعرضوا لهجوم من قبل قوات الأمن، وأفادت بعض وسائل الإعلام أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين.

این ویدیوها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهدامروز حدود ساعت ۵ عصر به وقت محلی، گروهی از مردم در منطقه رحیم آباد نزدیک اصفهان که یکی از مناطق خط لوله انتقال آب است به سوی ماموران امنیتی سنگ پرتاب می‌کنند. در این ویدیو صدای تیراندازی هم شنیده می‌شود. pic.twitter.com/3b0eGrLt1X — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 26, 2021

يشار إلى أن منع نشر إحصاءات دقيقة عن عدد الجرحى والقتلى في الاحتجاجات من قبل الحكومة الإيرانية تكرر أكثر من مرة، بما في ذلك إحصائيات ضحايا قمع احتجاجات منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2019، التي ما تزال طي الكتمان.