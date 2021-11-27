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مسؤول إيراني يقر بإصابة 19 متظاهرا في احتجاجات أصفهان
تاريخ النشر: 27 نوفمبر 2021 15:19 GMT
تاريخ التحديث: 27 نوفمبر 2021 16:30 GMT

مسؤول إيراني يقر بإصابة 19 متظاهرا في احتجاجات أصفهان

أقر مسؤول إيراني، اليوم السبت، بإصابة 19 شخصا بجروح في احتجاجات أصفهان، وسط البلاد، والتي نظمت أمس الجمعة احتجاجا على شح المياه. ونفى المتحدث باسم جامعة أصفهان

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المصدر: إرم نيوز

أقر مسؤول إيراني، اليوم السبت، بإصابة 19 شخصا بجروح في احتجاجات أصفهان، وسط البلاد، والتي نظمت أمس الجمعة احتجاجا على شح المياه.

ونفى المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية، نور الدين سلطانيان، لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ما تردد عن مصرع أحد المتظاهرين في المحافظة خلال الاحتجاجات.

وقال سلطانيان: ”ننفي ما تردد عن مقتل شخص في أعمال شغب (احتجاجات) أصفهان، ووفقًا لآخر التقارير والاستفسارات، تم إخراج جميع الجرحى بمن فيهم عناصر أمنية ومثيرو شغب بسبب إصابات سطحية“.

وأكد أنه ”تم نقل 19 شخصًا فقط إلى المستشفى في أقسام طب وجراحة العيون بالمراكز الطبية بسبب إصابتهم بجروح“.

وبيّن أن ”اثنين من المصابين في حالة حرجة“.

وأضاف سلطانيان: ”في أحداث الأمس أصيبت سيارتا إسعاف بأضرار طفيفة ولم يصب أي من عناصر الطوارئ“، معتبرا أن ”ما ينشر في الفضاء الإلكتروني عن مصرع أحد المتظاهرين هي شائعات لا صحة لها“.

وكانت تقارير للمعارضة الإيرانية اتهمت قوات الأمن في أصفهان بممارسة العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني، بعدما ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في وقت سابق أن أكثر من 120 شخصًا تم اعتقالهم ونقلهم إلى سجن دستغرد خلال احتجاجات الجمعة في أصفهان.

كما أعلنت المنظمة عن نقل 3 متظاهرين إلى قسم ”الطب والمشرحة“ خارج السجن، مرجحة أن يكونوا قد لقوا مصرعهم.

من جهته، زعم قائد قوة شرطة أصفهان الجنرال محمد رضا مير حيدري، عن إصابة عدد من عناصر الشرطة في المحافظة خلال احتجاجات الجمعة.

وقال الجنرال مير حيدري للوكالة الرسمية الإيرانية إنه ”تم العثور على 7 مسدسات في موقع عند مداخل أصفهان وأن بعض من وصفهم بـ“الأوغاد“ الذين شاركوا في أعمال الشغب كانوا مسلحين بمسدسات“.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، عن قيام قوات الأمن بحملة قمع شديدة استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يتجمعون قرب نهر ”زاينده رود“، بسبب نقص المياه.

كما تم نشر مقاطع فيديو لمتظاهرين ملطخين بالدماء تعرضوا لهجوم من قبل قوات الأمن، وأفادت بعض وسائل الإعلام أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين.

يشار إلى أن منع نشر إحصاءات دقيقة عن عدد الجرحى والقتلى في الاحتجاجات من قبل الحكومة الإيرانية تكرر أكثر من مرة، بما في ذلك إحصائيات ضحايا قمع احتجاجات منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2019، التي ما تزال طي الكتمان.

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