مصابو الحرب العراقية الإيرانية يتظاهرون في طهران احتجاجا على الظروف المعيشية (فيديو)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، تظاهرة نظمها مصابو الحرب الإيرانية العراقية أمام مبنى مؤسسة شؤون الضحايا والمحاربين، احتجاجًا على ظروفهم المعيشية وعدم دفع رواتبهم وتحقيق مطالبهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، لمسيرة احتجاجية حضرها مئات من جرحى الحرب الإيرانية العراقية التي اندلعت عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، أن المحتجين من الجرحى رددوا شعارات يطالبون فيها باستقالة ”أمير حسين قاضي زاده“، من منصب رئيس مؤسسة شؤون الضحايا والمحاربين القدامى، بسبب عدم قيامه بتوفير مطالب المحتجين.

وقال ممثل المتظاهرين في كلمة له وهو يخاطب قاضي زاده، إن ”المتظاهرين الحاليين ليسوا من بين المنظمات التي تعمل لحسابها الخاص والتي استحوذت على الأموال بطريقة وأخرى وأنشأت منظمات خاصة لنفسها“.

مصابو الحرب العراقية الإيرانية يتظاهرون في #طهران احتجاجا على الظروف المعيشية وعدم دفع رواتبهمpic.twitter.com/lt8WavwNWp — إرم نيوز (@EremNews) November 27, 2021

وحمل بعض من المتظاهرين في المسيرة لافتات تطالب السلطات الحاكمة بضرورة الإسراع في معالجة مشاكلهم المعيشية في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع القيمة الشرائية للإيرانيين.

وكُتب على إحدى اللافتات: ”مهما كانت القوة التي اكتسبتها من عظام الشهداء، فهذا يكفي“؛ وفي لافتة أخرى جاء فيها: ”يكفي أن تلعب بالسياسة على المضحين والجرحى، يكفي كل ما أساءت إلى جثث المحاربين المشوهين“.

وهذا هو ثاني تجمع احتجاجي لجرحى الحرب العراقية الإيرانية لمتابعة مطالبهم المالية في الأشهر الأخيرة.

وتدفع السلطات الإيرانية مستحقات مالية لجرحى الحرب لا تكفي لسد حاجاتهم وتحسين أوضاعهم في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق مع تزايد معدلات التضخم.

ويأتي الاحتجاج بعد أن أضرم ابن أحد ضحايا الحرب الإيرانية العراقية النار في نفسه يوم 19 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمام مؤسسة الشهداء والجرحى بمدينة ”ياسوج“ عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد الواقعة جنوب غرب إيران، احتجاجاً على البطالة والأوضاع المعيشية.

ووفقًا لما تسمى بـ“مؤسسة الشهداء وقدامى المحاربين“ الإيرانية، أصيب 399 ألفا و174 شخصاً بجروح من العسكريين الإيرانيين في الحرب مع العراق.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلنت لجنة إيرانية للبحث عن المفقودين في الحرب مع العراق، عن عدم العثور على جثمان 3 آلاف عسكري خلال سنوات الحرب مع العراق.

وقال نائب رئيس لجنة البحث عن المفقودين في إيران، العميد ناصر سعيدي، في اجتماع للجنة: ”كان لدينا 13 ألف من قواتنا العسكرية مفقود خلال ثماني سنوات من الحرب مع العراق، وتمكنا من إعادة 10 آلاف منهم بعد التعرف عليهم ودفنهم“.

وتشير الإحصائيات الرسمية في إيران،إلى أنه خلال الحرب مع العراق التي شارك فيها 5 ملايين إيراني، لقي قرابة 190 ألفا مصرعهم فيما أصيب 672 ألفا بجروح.