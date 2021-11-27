وكالة: الوفد الإيراني يصل فيينا استعدادا لجولة مفاوضات حاسمة بعد غد

قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية، السبت، إن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين وصل إلى فيينا قبل استئناف المفاوضات المقررة، الإثنين؛ لإحياء اتفاق 2015 بين طهران والقوى الدولية.

وأوردت الوكالة بالعربية: ”وصل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، السبت، على رأس وفد إيراني إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ للمشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي“، بحسب ما نقلته عنها ”فرانس برس“.

ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات، المتوقفة منذ حزيران/ يونيو، الإثنين في العاصمة النمساوية بين طهران من جهة وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا من جهة أخرى؛ لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وكان من المفترض أن يقيّد الاتفاق بشكل جذري برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات، متهمة طهران بالسعي لامتلاك أسلحة ذرية تحت ستار برنامج نووي مدني.

وتخلت طهران إثر ذلك تدريجيا عن التزاماتها الواردة في نصّ الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق ”فوري“ ممكن إذا ”كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها كاملة ورفع العقوبات“.

كما كرر الدعوة إلى ”ضمانة جدية وكافية“ بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية.

واتهمت طهران، الجمعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة برنامجها النووي، بمعاملة تمييزية بعد أيام من استقبال مديرها العام رافاييل غروسي.

ووفق ما أوردت ”رويترز“، قال الوزير حسين أمير عبداللهيان في محادثة هاتفية مع جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ”إذا كانت الأطراف المتعارضة على استعداد للعودة لكامل التزاماتها ورفع العقوبات، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق جيد بل وفوري“.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أمير عبداللهيان قوله: ”تريد إيران اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه“.

وكان غروسي قال، يوم الأربعاء الماضي، بعد زيارة لطهران، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا، أشدها إلحاحا مسألة الوصول إلى ورشة في مجمع تيسا في كرج، بعد شهرين من تقديم إيران وعودا بالسماح بذلك.