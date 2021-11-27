هل أخفقت الدبلوماسية الإسرائيلية في إدارة أزمة "أملاك اليهود" مع بولندا؟

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن بولندا مازالت ترفض إعادة سفيرها إلى إسرائيل، على الرغم من الخطوات التي اتخذت نحو إعادة تحسين العلاقات بين البلدين.

وذكر موقع ”نتسيف نت“ العبري، أن وزارة الخارجية البولندية أكدت، أمس الأول الخميس، أنها تتمسك بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، وأنها لن ترسل سفيرا إلى تل أبيب في الوقت الراهن.

وطفت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على السطح، عقب مصادقة مجلس النواب البولندي على قانون بشأن استعادة أملاك اليهود، في حزيران/ يونيو الماضي، ليضع حكومة بينيت – لابيد أمام أول اختبار لها على الصعيد الدبلوماسي والسياسة الدولية.

ونص القانون على أن جميع الدعاوى الخاصة باستعادة أملاك اليهود، التي لم تحسم خلال الـ 30 عاما الأخيرة ستخضع لقانون التقادم، وسوف تسقط، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل يحول دون تعويض ذوي الناجين من المحرقة النازية أو استعادة أملاك اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وتفاقمت الأزمة في آب/ أغسطس الماضي، عقب مصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا، على القانون الذي أقره مجلس النواب قبلها بشهرين، ومن ثم قرر وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، يائير لابيد، استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في وارسو، طال بن آري.

واتخذت وارسو خطوة مماثلة، إذ استدعت وزارة الخارجية السفير البولندي لدى تل أبيب، مارك ماغيروفسكي، بعدها بيومين، واتهمت وزراء بالحكومة الإسرائيلية بإطلاق تصريحات غير مبررة.

خطوة مفاجئة

وبشكل مفاجئ، أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، أن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في وارسو، طال بن أري، ستعود إلى مزاولة مهام منصبها خلال أيام ”إثر عدة خطوات إيجابية اتخذتها بولندا“.

وبررت القرار، وفق قناة ”i24news“ الإسرائيلية الناطقة بالعربية، بأن بولندا ”اتخذت في الأشهر التي تلت الأزمة، عدة خطوات نظرت إليها إسرائيل بشكل إيجابي“.

ومن بين هذه الخطوات اعتماد التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة كتعريف عملي لمعاداة السامية، ومقاطعة مؤتمر ديربان الرابع في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن بولندا ”صوتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يدعم إعلان ديربان، وتحدث علانية ضد مظاهر معاداة السامية في مسيرة أخيرة تكريما لعيد استقلال بولندا“.

تفنيد الرواية

لكن الصحفي الإسرائيلي إلداد بيك، مراسل صحيفة ”إسرائيل اليوم“ في عدد من الدول الأوروبية، كتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن المستشار السياسي للرئيس البولندي، أبلغه أن قرار إسرائيل بإعادة القائمة بأعمال السفارة في وارسو، هو ”قرار إسرائيل أحادي الجانب“.

وأضاف أن تفسير ما قاله المستشار السياسي للرئيس البولندي، هو أن القرار الإسرائيلي ”لا ينبع من خطوات إيجابية من أي نوع اتخذتها بولندا أو بسبب مباحثات أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية مثلما زعمت“.

تصريحات لابيد

وعقب توليه المنصب، اصطدم وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد بتلك الأزمة، وأطلق تصريحات تعهد خلالها بأن بلاده ”ستعمل بكل طاقتها من أجل حماية ذاكرة المحرقة وأملاك الناجين“.

وأضاف وقتها: ”تنظر إسرائيل بعين القلق إلى محاولة منع استعادة الأملاك التي سلبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية“.

ومضى قائلا إن ”المصادقة النهائية على القانون ستمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين، لا يوجد أي قانون بإمكانه تغيير التاريخ، وهذا القانون البولندي مشين وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين“.

وأدت تصريحات لابيد، إلى أزمة عميقة، إذ رأت وارسو أنها ”تنم عن عدم معرفة، لأن القانون الجديد يحمي ورثة اليهود والبولنديين من الدعوات المزيفة لاستعادة الممتلكات، والتي تشكل ظلما على المستحقين“.

الشرارة الأولى

وكانت أزمة مرتبطة بنفس الموضوع قد حدثت بين تل أبيب ووارسو في شباط/ فبراير 2019، حين زعم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أن البولنديين ”تعاونوا مع النازية إبان الحرب العالمية الثانية“.

وردد هذا التصريح بعدها بأيام، القائم بأعمال وزير الخارجية وقتها، يسرائيل كاتس، إذ صرح بأن البولنديين ”رضعوا معاداة السامية مع حليب أمهاتهم“.

ورد السفير البولندي لدى تل أبيب مارك ماغيروفيسكي، آنذاك، عبر حسابه على موقع ”تويتر“ بتوجيه انتقادات حادة ضد كاتس.

وغرد سفير بولندا قائلا: ”من المثير للدهشة أن تصدر عن وزير خارجية إسرائيل ملاحظة مشينة بهذه العنصرية، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق“.