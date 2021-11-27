السعودية والأردن وليبيا تشارك في المنتدى المتوسطي بروما

تستضيف العاصمة الإيطالية روما المنتدى المتوسطي من 2 إلى 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل الذي يهدف إلى إنهاء الفوضى في منطقة المتوسط.

وقالت وكالة ”نوفا“ الإيطالية، اليوم السبت، إنه من المقرر أن يحضر المنتدى عدد من الوزراء وممثلون عن المنظمات الدولية الكبرى وأكاديميون ورجال أعمال إضافة إلى علماء وخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي، وليبيا نجلاء المنقوش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، سيشاركون في المنتدى إلى جانب وزراء خارجية لبنان عبد الله بو حبيب واليمن أحمد عوض بن مبارك، و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي.

ويشارك في المنتدى من الجانب الأوروبي، كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ جوزيب بوريل، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية؛ باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، وزير خارجية جمهورية مالطا إيفاريست بارتولو، وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية سلوفينيا أنزي لوجار، ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في كرواتيا جوردان جريليتش- رادمان.

كما يشارك نائب رئيس الوزراء، وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى بحضور رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيس المعهد الدولي لدراسات السياسة (Ispi)، جيامبيرو ماسولو، على أن يختتم الوزير لويجي دي مايو المنتدى المتوسطي في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

والمنتدى المتوسطي، وهو الحوار الذي انطلق عام 2015 بهدف السعي لإنهاء الفوضى في منطقة المتوسط الاستراتيجية لإيطاليا واقتراح أجندة إيجابية.

وتهدف حوارات المنتدى المتوسطي في عصر الوباء والانتقال السياسي والاقتصادي، إلى تطوير ”أجندة إيجابية“ لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بدءًا من التعددية كاستراتيجية لحل النزاعات.

وستتطرق الحوارات إلى عدد من القضايا الاستراتيجية من بينها التحديات الأمنية الرئيسة، والسياسات المبتكرة لإدارة تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والإجراءات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، والمشاكل المعقدة التي تطرحها حالة الطوارئ المناخية وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.