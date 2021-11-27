صحف عالمية: واشنطن تدرس خيارات دعم أوكرانيا ضد التهديد الروسي.. وبينيت في مواجهة مع بايدن

اهتمت الصحف العالمية بملفات عدة، أبرزها موقف الولايات المتحدة بشأن محاولة ”الانقلاب“ الروسي ضد أوكرانيا، كما تناولت الخلاف الإسرائيلي الأمريكي بشأن الملف النووي الإيراني مع استئناف مفاوضات فيينا نهاية الشهر الجاري.

وقالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن إدارة بايدن تدرس عددًا من الخيارات، تتنوع بين الردع إلى الدبلوماسية مع روسيا، وتتطلع لأن يناقش اجتماع للناتو، الأسبوع المقبل، الإجراءات المشتركة في هذا الصدد.

وتخطط الإدارة لاستخدام اجتماع وزراء خارجية الناتو للتركيز على كيفية استجابة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) للضغوط العسكرية الروسية على أوكرانيا بعدما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، من محاولة انقلاب محتملة تدعمها موسكو، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وأفادت الصحيفة بأن ”الاجتماع، المقرر أن يبدأ، يوم الثلاثاء، ويأتي وسط جدل داخل صفوف الحلف حول كيفية التعامل بحزم بشأن احتمال حدوث عدوان روسي، حيث تحشد روسيا قواتها بالقرب من أوكرانيا، مع إبقاء القنوات السياسية مفتوحة أمام موسكو“.

وقالت كبيرة مسؤولي وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية، كارين دونفريد، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تحركات القوات الروسية ”الكبيرة وغير العادية“ بالقرب من أوكرانيا، والتي حذر المسؤولون الأمريكيون الحلفاء من أنها قد تكون مقدمة للغزو.

وأردفت الصحيفة ”على الرغم من أنها رفضت تحديد الخيارات قيد الدراسة، إلا أنها تتراوح بين تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا إلى الدبلوماسية المكثفة لتهدئة الصراع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.“

وأضافت: ”تشمل الخيارات خطوات لتعزيز دفاعات أوكرانيا، بما في ذلك توفير المزيد من الدفاعات الجوية وغيرها من الدعم العسكري، وفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على روسيا.“

وبحسب الصحفية، قال المسؤولون الأمريكيون إن الخيارات الأخرى تستهدف تقليل مخاطر المواجهة مع موسكو، بما في ذلك تقييد التدريبات العسكرية الأمريكية في أوروبا، والتي يشكو الروس من أنها استفزازية وتوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مؤقتًا.

وأبرزت الصحيفة تعليق دانيال فرايد، السفير السابق في بولندا، الذي شغل منصب كبير منسقي وزارة الخارجية لسياسة العقوبات، من 2013 إلى 2017، حيث قال إن ما يحدث يعد اختبارًا رئيسًا لإدارة بايدن، وهو اختبار كانوا يفضلون تجنبه.

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، إيفان سافارشوك، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يسعى فقط إلى تغيير الحكومة الأوكرانية، حيث كان الرئيس الأوكراني قد اتخذ موقفًا متشددًا بشكل متزايد تجاه الانفصاليين المدعومين من روسيا في المناطق الشرقية لأوكرانيا، كما استهدف الجهات السياسية المؤيدة لروسيا في كييف بفرض عقوبات سياسية واقتصادية ضدها.

مأزق النووي الإيراني

ذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إنه كان من المفترض أن تؤدي المحادثات في فيينا، إلى العودة إلى الاتفاقية الأصلية التي تم وضعها مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والقوى العالمية في العام 2015، إلا أنه من المتوقع أن الإيرانيون سيحصلون على تخفيف للعقوبات، ولكنهم سيمضون للأمام في برنامجهم النووي دون تقيد.

واعتبرت الصحيفة أن المحادثات النووية تشكل تحديا معقدا للقيادة الدبلوماسية والأمنية الإسرائيلية، حيث يستبعد الموقف الإسرائيلي التقليدي أي مفاوضات إذا لم تكن هناك مجموعة من المحظورات على طاولة المفاوضات في فيينا نهاية هذا الشهر، باستثناء تأخير البرنامج الإيراني النووي.

وبحسب الصحيفة: ”لا يعتقد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد، وكذلك وزير الدفاع بيني غانتس، الذي سيتوجه إلى واشنطن في غضون أسبوعين تقريبًا بأن الإيرانيين عندما سيحصلون على تخفيف بعض العقوبات سيؤخرون في المقابل برنامجهم النووي.“

واعتبرت الصحيفة أن ”غانتس، وبينيت، ليسا في خلاف حول هدف منع اتفاق سيئ مليء بالثغرات وبناء خيار عسكري ضد إيران، لكنهم لا يتفقان على حدود الخطاب والتعاون وأسلوب الحوار مع الأمريكيين“.

ونقلت الصحيفة عن موقف غانتس أنه سيدعم اتفاقية ”أفضل وأقوى“، تعيد بدورها إيران إلى الوراء وتحرمها من القدرات النووية مع استعادة عمليات التفتيش والرقابة الفعالة على المواقع النووية.

وأشار غانتس قائلًا: ”إننا لسنا هناك في الوقت الحالي“، بينما قالت الصحيفة إن تصريحات بينيت لم تكن على نفس القدر من الحيوية.

وأوضحت الصحيفة أنه ”سيكون هناك لعبة مزدوجة بين واشنطن وفيينا وإسرائيل، حيث سيكون هناك خطابات تعارض بصرامة أي اتفاق على الإطلاق، وفي الوقت نفسه، سيكون هناك نشاط محموم للتأثير على محتوى الاتفاقية“، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه سيكون كـ“شجار بين الطرفين في وضح النهار بينما سيكون تصالحا في الظلام“.

ديمقراطيات أفريقيا في ورطة

أجرت مؤسسة ”فريدوم هاوس“ الفكرية دراسة استقصائية عن مدى ثقة الأفارقة بأنهم يشهدون ديمقراطية حقيقية في بلادهم، حيث كشف مؤشر ”أفروبارو ميتر“ أو Afrobarometer أن متوسط الرأي العام للديمقراطيات الرائدة في القارة يكشف عن استياء عام، وشعور سلبي، وتراجع في دعم الديمقراطية باعتبارها أفضل أنظمة الحكم.

وفي تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت إن بوتسوانا، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، واجهت تحديات ديمقراطية، حيث إنه رغم الانتخابات المنتظمة والحرة، فقد هيمن على كل من هذه البلاد حزب سياسي واحد لفترة طويلة.

وقالت الصحيفة إن عدم وجود معارضة تعتبر نقطة ضعف أساسية في أنظمتهم السياسية، رغم أن الانتخابات الأخيرة في جنوب أفريقيا التي فاز فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم (ANC) بنسبة 46 % فقط من الأصوات على مستوى البلاد تشير إلى أن هيمنة هذا الحزب قد تتضاءل.

وأردفت الصحيفة: ”الجنوب الأفريقي يتمتع بسمعة طيبة باعتبارها المنطقة الأقل فسادًا في القارة، إلا أن تلك السمعة اهتزت بسبب فضيحة (Fishrot) في ناميبيا، حيث اتهم كبار المسؤولين الحكوميين بقبول رشاوى مقابل حصص صيد مربحة“.

وأضافت الصحيفة: ”في ناميبيا، انحدرت الثقة في نزاهة الرئاسة بقيمة 14 نقطة، كما شهدت البلاد انهيارًا ملحوظًا بمقدار 54 نقطة في تقييم المواطنين عن سير بلدهم في الاتجاه الصحيح إلى 18%“، وهي واحدة من أدنى المستويات المسجلة في الـ 34 دولة التي أجريت عليها الدراسة.