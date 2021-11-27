بايدن يدعو للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات بعد ظهور "أوميكرون‎‎"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية، هذا الأسبوع، للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع الذي كان يشير إليه، لاحقًا بعد أن أدت السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تحول دون وصول كثيرين من المشاركين إلى جنيف.

وقال بايدن في بيان إن ”هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن تكون لدينا لقاحات عالمية“، بحسب ”رويترز“.

وأضاف أن ”هذه الأنباء، اليوم، تؤكد أهمية المضي قدمًا في هذا (التنازل عن حماية الملكية الفكرية) بسرعة“.

وتواجه إدارة بايدن انتقادات جديدة لتقاعسها عن توفير لقاحات للدول الفقيرة رغم توفير جرعات تنشيطية مجانية للأمريكيين بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي تسمى أوميكرون.

وأرجأت منظمة التجارة العالمية في اللحظة الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ 4 سنوات، بسبب ظهور المتحورة ”أوميكرون“ المثيرة للقلق، ما يحبط الآمال بإعادة إطلاق أعمال المنظمة، وفقًا لـ“فرانس برس“.

وبعد اجتماع طارئ، يوم الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر ”إلى أجل غير مسمى“ في أعقاب انتشار المتحورة أوميكرون ”التي دفعت حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر، ما سيمنع العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف، وفق ما قالته المنظمة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا: ”هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف“.

ومنظمة التجارة العالمية هي أول منظمة دولية في جنيف تتحمل تبعات ظهور المتحورة ”أوميكرون“ التي رصدت بادئ الأمر في جنوب أفريقيا وصنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها ”مقلقة“ قبل ساعات قليلة من تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة.

ووفقًا لوكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن المتحورة الجديدة تمثل خطًرا ”مرتفعًا إلى مرتفع جدًا“ بالنسبة إلى أوروبا.

وتتجه الأنظار الآن إلى منظمة الصحة العالمية التي من المقرر أن يناقش أعضاؤها البالغ عددهم 194، معاهدة حول الجائحة، الأسبوع المقبل.