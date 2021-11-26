سوريون في مناطق المعارضة يحرقون نسخا من كتاب مدرسي ضم رسوما "مسيئة للنبي"

نظم عدد من السوريين المقيمين في شمال البلاد، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، اليوم الجمعة، محارق لنسخ كتاب ضم رسوما اُعتبرت مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتسببت بغضب واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مدينتي الباب وجرابلس المتاخمتين للحدود السورية التركية عددا من الأهالي يتجمعون حول أكوام من الكتب وقد شبت فيها النيران، وبعضها لا يزال في رزم لم توزع على الطلاب بعد.

حرق النسخ المسيئة لسيدنا محمد ( ص) في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي #إلا_رسول_الله

ويجب محاسبة من كان قائم على الطباعة والاخراج في التربية pic.twitter.com/TgRxoI0hsy — أبو البحر (@n3MlJUWWAQJG5XS) November 25, 2021

كما يظهر عدد من الرجال يرتدون زيا عسكريا مشابها لما يرتديه مسلحو الفصائل السورية الكثيرة التابعة للمعارضة، ويبدو أنهم يشرفون على عملية الحرق التي قوبلت بترحيب كبير من بعض السوريين، وغالبيتهم من المعارضين، كما بدا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لافتا أن وزارة الأوقاف السورية الرسمية قد دخلت على خط الأزمة، إذ استنكرت ما وصفته بـ ”الإساءة والتطاول الخطير“ على مقام النبي محمد.

وقالت الوزارة إن المجلس العلمي الفقهي (التابع لوزارة الأوقاف السورية) يبدي ”استنكاره الشديد لهذه الإساءة“.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ”بعض المواقع تداولت صورا من كتاب مدرسي أصدرته وزارة التعليم التركية للصف الأول الابتدائي وهو كتاب في السيرة النبوية يحوي رسوما وصورا مسيئة لمقام النبوة، يتم توزيعه على المدارس في مناطق سيطرة الإرهابيين وعملاء الاحتلال التركي في شمال سوريا“، حسب تعابير البيان الرسمي السوري.

وأضاف البيان أن المجلس يؤكد ”أن مثل هذه الأفعال تفضح الوجه الحقيقي للإخوان المجرمين (الوصف السوري لجماعة ”الإخوان المسلمين“)، وأذنابهم الذين يتسترون بلباس الدين“.

وقال البيان: ”إن مثل هذه الخطوة تأتي ضمن سياق استهانة هؤلاء ومن ورائهم الاحتلال التركي بكل الحرمات والمقدسات، بدءا من سفك الدماء إلى احتلال الأراضي وصولا إلى الإساءة لمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام“.

وتداول سوريون من مختلف التوجهات السياسية في البلاد وخارجها صورا من الكتاب، ويظهر في إحداها رجل بلباس عصري تحت عنوان يشير إلى أنه النبي محمد.

وقد أثار الكتاب الذي وزعته وزارة التعليم التركية في مدارس ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا موجة من الغضب، واعتبرت أنها تحمل إساءة للنبي.

ووفقا للتقارير، فإن النسخ التي تم حرقها هي لكتاب مدرسي عنوانه ”السيرة النبوية“ مخصص للمرحلة الابتدائية، أعده مركز دراسات وأبحاث بطلب من وزارة التربية التركية، التي تشرف على التعليم في جزء كبير من مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها تركيا، والفصائل السورية المسلحة الموالية لها.

وكان عدد من النشطاء السوريين قد نشروا صفحة من الكتاب تتحدث عن زواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلاقته بزوجته وابنته فاطمة، وبجانبها صور لرجل وامرأة وطفلة بأزياء معاصرة، ما اعتبروه إساءة دينية.

وسارع مركز الاستشراف للأبحاث والدراسات إلى إصدار بيان توضيحي برر فيه وجود الصور بهدف تهيئة الطلاب للدروس، وأنها لا تمثل محتوى الدرس، قبل أن يصدر بيانا آخر اعتذر فيه عن الرسوم بعد تصاعد الغضب، وقال إن ما جرى كان خطأ غير مقصود من المركز.

ودافع عدد من السوريين عن المركز ورئيسه، المعارض السوري عماد الدين الرشيد، وهو أكاديمي درس الشريعة في جامعة دمشق ويحمل شهادة الدكتوراه فيها، بعد أن شبه بعض الغاضبين من الرسوم ما جرى بقضية الرسوم المسيئة للرسول في فرنسا.

ورغم التعهد بسحب ما تم توزيعه من الكتب، وتدقيق النسخ الجديدة، إلا أن الانتقادات وصلت حد المطالبة بمحاسبة القائمين على المركز، الذي قال إنه أرسل النسخة الأولى من الرسوم للطباعة عن طريق الخطأ، وكان يتوجب عليه إرسال نسخة معدلة طلبتها وزارة التربية التركية لا تتضمن تلك الرسوم المسيئة.

وتخضع سوريا لسيطرة عدة جهات، تفرض كل منها منهاجا دراسيا خاصا بها، حيث تطبق الحكومة السورية منهاج وزارة التربية الرسمية في مناطق سيطرتها، بينما يدرس الطلاب في مناطق الإدارة الذاتية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منهاجا باللغة الكردية، فضلا عن وجود مدارس تتبع وزارة التربية السورية، بينما يطبق منهاج مختلف في مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري والشمال الغربي.