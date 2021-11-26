السلطات الإيرانية تقمع محتجين في أصفهان بعد ترديد شعارات ضد خامنئي(فيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الجمعة، إن قوات أمنية أقدمت على قمع متظاهرين من سكان محافظة أصفهان وسط البلاد، خلال احتجاجاتهم القائمة منذ أيام، بسبب الجفاف وشح المياه.

واحتشد المئات من المزارعين والداعمين لهم يوم الجمعة أمام مجرى نهر ”زاینده ‌رود“ في أصفهان بعدما أقدمت السلطات الأمنية الليلة الماضية على إحراق خيام المعتصمين.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع ”إيران واير“ المعارض، المئات من المحتجين وهم يرددون شعارات ”لا تخافون نحن جميعاً معاً“، كما رددوا شعارات ”الموت للديكتاتور“ في إشارة إلى المرشد علي خامنئي، أعلى سلطة في البلاد.

كما نشرت قناة ”إيران انترناشيونال“ المعارضة في حسابها الرسمي على ”تويتر“، مقطع فيديو يظهر عناصر أمنية وترافقها قوات ترتدي الزي المدني تطلق النار على المتظاهرين في محافظة أصفهان، دون أن يتسنى لإرم نيوز التأكد من صحتها.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ماموران امنیتی و انتظامی در اصفهان برای سرکوب #اعتراضات بی‌آبی در زاینده‌رود به سمت معترضان شلیک مستقیم انجام می‌دهند. گزارش‌ها حاکی از #تیراندازی با اسلحه‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و همچنین ضرب و شتم مردم با باتوم است pic.twitter.com/rWpJzZiYlD — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 26, 2021

وجرى نشر صور لمتظاهرين ملطخين بالدماء تعرضوا لهجوم من قبل قوات الأمن، وأفادت بعض وسائل الإعلام أن قوات الأمن استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين يطالبون الحكومة بتوفير المياه ومعالجة أزمة الجفاف.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، أن قوات بملابس مدنية قامت بالقرب من جسر خاجو في أصفهان بمنع الناس من دخول مجرى نهر زاينده رود الذي أصبح مركزاً للاحتجاجات في محافظة أصفهان.

كما انتشرت مقاطع فيديو على ”تويتر“، تظهر عناصر أمنية وهي تلاحق مواطنين بمحافظة أصفهان وتقوم بالاعتداء عليهم في وضح النار في أحد شوارع المحافظة.

بر اساس تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده، چندنفر از نیروهای ضدشورش یک معترض را در کوچه‌ به شدت کتک می‌زنند pic.twitter.com/uuGXdigAgP — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 26, 2021

ویدیوهای که از اعتراضات اصفهان منتشر شده هجوم نیروهای ضدشورش به منزل برخی شهروندان و پرتاب گاز اشک‌آور به داخل خانه‌ها را نشان می‌دهد pic.twitter.com/2gZl0eXn1W — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 26, 2021

وكان متظاهرون، في أصفهان قالوا يوم الخميس إن قوات الأمن فرقتهم من خلال إشعال النار في خيامهم الموضوعة على ضفاف نهر زاينده رود، لكن التلفزيون الإيراني يقول إن المزارعين توصلوا إلى اتفاق مع المسؤولين لإنهاء الاحتجاج.

كما أفادت وكالة أنباء فارس أنه ”تم فجر الجمعة، تدمير أنبوب نقل المياه في محافظة يزد بالمنطقة الشرقية لمحافظة أصفهان عدة مرات“، مشيرة إلى أنه ”بسبب تدمير مرافق خطوط النقل، انقطعت مياه الشرب في يزد وواجه الناس مشاكل خطيرة“.

كما أكد مقر إدارة الأزمات في محافظة يزد أن ”منشآت خط نقل المياه إلى المحافظة تضررت وتعرضت لعمليات تخريب ثلاث مرات“.

ويعتبر نقل المياه من أصفهان إلى يزد أحد أسباب احتجاجات المزارعين في محافظة أصفهان، ويعتقدون أنه من خلال القيام بذلك، تم نقل مياههم الزراعية إلى يزد.