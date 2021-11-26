تقرير عبري: إسرائيل تحدد بنك أهداف في إيران وتنتظر نتائج مفاوضات فيينا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، عن استعدادات واسعة يجريها الجيش الإسرائيلي تتمثل بتحديد بنك أهدافه في إيران في حال فشلت مفاوضات فيينا التي ستنطلق الإثنين المقبل.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أنه في ”الوقت الذي تصرح فيه الجهات السياسية الإسرائيلية الرفيعة قبيل استئناف المحادثات النووية في فيينا يوم الإثنين عن إمكانية اللجوء إلى حل عسكري إسرائيلي في حال فشل التحركات الدبلوماسية بين القوى العالمية وإيران، يقوم الجيش الإسرائيلي أيضًا باستعداداته ورصد أهدافه في إيران“.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ”الجيش الإسرائيلي يقوم باستعدادات واسعة في حال فشل المحادثات النووية مع إيران الإثنين المقبل، تشمل الاستعداد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، من خلال وضع بنك للأهداف الإيرانية التي سيتم استهدافها“.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن فشل المحادثات في فيينا، يعني الحديث عن خيار عسكري إسرائيلي ضد إيران، حيث يركز الجيش الإسرائيلي حالياً على القوات الجوية، مشيرة إلى أن الاستعدادات تشمل التدريب على سيناريوهات مختلفة، بعضها يتم خارج حدود إسرائيل.

وتابعت الصحيفة، تشير التقديرات داخل إسرائيل إلى أنه حتى يتم تحقيق هجوم مؤكد ضد إيران، ستكون إسرائيل بحاجة إلى فترة زمنية أخرى قد تزيد عن عام، لوضع المزيد من الأهداف الإيرانية لضربها.

وأردفت الصحيفة: ”حتى لو اكتملت الاستعدادات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، فإنه لم يتضح بعد مدى الضرر الذي ستلحقه إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية“.

وأوضحت الصحيفة، أنه ”قبل حوالي عقد من الزمان، كان موضوع ضرب المنشآت النووية مطروحًا على الطاولة أيضاً، لكن قامت إسرائيل بالإعلان عن تأجيل المشروع، واكتفت بامكانية إلحاق الضرر به بشكل كبير وليس تدميره بشكل نهائي“.

وأضافت الصحيفة، أن ”المستويات السياسية والأمنية داخل إسرائيل تعطي الأولوية الأولى في محادثات فيينا للتقدم في القنوات الدبلوماسية“، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة جدا بين إسرائيل والولايات المتحدة في تصور شروط تجديد الاتفاقية.

وبينت الصحيفة، أن هناك خوفا إسرائيليا بأن يتم التوصل لاتفاق نتيجة المحادثات مع إيران تكون فيه الاتفاقية الجديدة مماثلة للاتفاقية الأصلية، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

وتطرقت الصحيفة إلى حديث وزير الدفاع بيني غانتس عن إيران قائلا: “ أولا وقبل كل شيء إيران مشكلة عالمية، ثم مشكلة إقليمية، وأخيرا مشكلة لإسرائيل“.

وأشار غانتس، وفق الصحيفة العبرية إلى أن هناك حاجة إلى تعبئة عالمية ضدها، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على هذا المستوى.

والإثنين المقبل، تستأنف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2018.