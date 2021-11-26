"وول ستريت جورنال": الفتيات الأفغانيات يتحدين طالبان ويتعلمن سرا

قالت صحيفة أمريكية، إنه بدأت في أفغانسنان، فصول تعليم سرية لتدريس الفتيات في تحد واضح لحركة طالبان التي تسيطر على البلاد منذ آب/ أغسطس الماضي.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ في تقرير أنه ”عندما بدأت طالبان فتح المدارس الحكومية في سبتمبر الماضي، فإن الحركة منعت الفتيات من بعد العام الدراسي السادس من حضور الدراسة“.

وأضاف التقرير أنه ”منذ ذلك الحين، فإن بعض المدارس في عدد قليل من الأقاليم فتحت أبوابها أمام الفتيات، ولكنها لا تزال مغلقة في كابول ومعظم مناطق أفغانستان“.

وأشار إلى أن ”بعض المدرسات الأفغانيات بدأن بالفعل في تنظيم فصول دراسية سرية للفتيات، في تحد واضح لحركة طالبان، التي تتخذ موقفا متشددا من تعليم البنات“.

ونقلت الصحيفة عن ”فوزية“، وهي مدرسة تبلغ من العمر 56 عاما، ورفضت الكشف عن هويتها، خوفا من ملاحقتها، قولها: ”إذا ظلت تلك الفتيات في المنزل دون دراسة فإنهن سيكن عرضة للإحباط، وسوف يدمن على الهواتف المحمولة“.

وبحسب ”وول ستريت جورنال“ فإنه ”حتى الآن لجأت طالبان إلى ترويج توجه أكثر اعتدالا تجاه الفتيات والنساء، مقارنة بما كان عليه الوضع في التسعينيات“.

ويقول مسؤولو الحركة إنه ”سيتم إعادة فتح مدارس الفتيات في كابول ومناطق أخرى، بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالفصل بين الجنسين في الفصول“.

ونقلت الصحيفة عن ”أكسانا سلطان“، التي فرّت من أفغانستان عندما كانت طفلة وقت سيطرة حركة طالبان على الدولة في التسعينيات، وحاليا تعمل في منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة، والتي تدعو إلى تعليم الفتيات الأفغانيات، قولها: ”من الواضح في ظل سلوكهم السابق ما هو موقفهم من تعليم النساء، إنهم لا يريدون تمكين النساء عبر التعليم، وهدفهم هو أن تبقى النساء في المنازل“.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن ”استعداد الآباء والمدرسين والطلاب لمقاومة حظر التعليم هو مقياس لمدى تغير أفغانستان في العقدين الماضيين“.

وذكرت أن ”معارضة قوية ستكون هناك، لا سيما في مدن مثل كابول، لعودة القواعد الاجتماعية القاسية التي فُرضت في الماضي“.

وقالت إن ”بعض الفتيات في أفغانستان يلجأن إلى طريقة أخرى للالتفاف على القيود التي فرضتها طالبان على تعليم النساء، وتتمثل في الحصول على دروس عبر الإنترنت، حيث يأمل القائمون على هذا البرنامج أن يتم توسيعه في مناطق أخرى من أفغانستان، والتي تعاني من حظر المدراس بها“.

وأردفت قائلة: ”أشارت حركة طالبان إلى أنها ستحترم حقوق المرأة في إطار الإسلام، لكنها لم توضح الحدود التي ستضعها، تم طمس صور النساء خارج العديد من المتاجر، ومنع الكثير منهن من العمل في عدة أماكن، بما في ذلك جميع الوظائف الحكومية“.