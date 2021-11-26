ماكرون: المعاهدة الجديدة مع إيطاليا ستساعدنا في مواجهة أزمة ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المعاهدة الجديدة التي وقعت مع إيطاليا، اليوم الجمعة، ”ستساعدنا في مواجهة أزمة ليبيا، وتسهم في تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك“.

بدوره، ذكر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن المعاهدة الفرنسية الإيطالية، تمثل خطوة كبيرة في العلاقات بين البلدين وستدشن فترة من التعاون الوثيق في مجموعة من المجالات.

وأضاف دراجي، الذي كان يتحدث إلى جانب ماكرون، إن البلدين سيبدآن ”أشكالا جديدة من التعاون“ في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبحث والابتكار.

والأسبوع الماضي، نقلت ”رويترز“ عن مصدر في الحكومة الإيطالية قوله إن الاتفاقية تأتي في محاولة لتغيير ميزان القوى في أوروبا بعد رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الحياة السياسية.

من جانبه، ذكر مسؤول إيطالي آخر قال إنها ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.

وتم طرح المشروع لأول مرة في العام 2018، في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، لكن العلاقات بين روما وباريس تدهورت بعد أن تولت حكومة تتألف من حزب الرابطة اليميني وحركة خمس نجوم السلطة خلفا لجينتيلوني.

وعادت العلاقات بين البلدين على نحو كامل في عهد رئيس الوزراء الحالي دراجي الذي يشتد حرصه هو وماكرون على العمل جنبا إلى جنب لتشكيل السياسة الأوروبية بعد سنوات من الخلافات المريرة بين البلدين.

وعلى النقيض من ذلك، تشهد فرنسا توترا غير مسبوق في علاقاتها مع بريطانيا.

وأعلنت باريس اليوم الجمعة، أنها أبلغت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها لم تعد مدعوة لحضور اجتماع بشأن أزمة الهجرة في القنال الإنجليزي بعد أن انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طريقة تعامل فرنسا مع الوضع.

واستاءت فرنسا من رسالة بعثها جونسون إلى الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الخميس.

ووصف مصدر مقرب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الرسالة بأنها ”غير مقبولة وتتعارض مع روح مباحثاتنا كشركاء“.

وسلط القرار الضوء على تراجع العلاقات الثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والصعوبات التي قد يواجهها البلدان خلال تعاونهما للحد من تدفق المهاجرين بعد غرق 27 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ البريطانية، يوم الأربعاء.