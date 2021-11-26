قبل الانتخابات التشريعية .. قرغيزستان تحبط مخطط انقلاب وتعتقل 15 شخصا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت قرغيزستان، يوم الجمعة، إحباط مخطط للانقلاب على الحكم، وشنت حملة اعتقالات بحق عدد من المشتبه بهم.

وقالت الأجهزة الأمنية في قرغيزستان إنها أوقفت 15 شخصًا للاشتباه في تحضيرهم لانقلاب في البلاد.

جاء ذلك، قبل يومين من انتخابات تشريعية يشهدها البلد الواقع في آسيا الوسطى والذي غالبا ما يشهد أزمات سياسية.

وقالت مفوضية الدولة للأمن القومي في بيان إن الموقوفين الذين لم يفصح عن أسمائهم، يُشتبه في أنهم خططوا لتمهيد الطريق أمام انقلاب من خلال زرع الفوضى عبر تنظيم تظاهرات تضم ”ألف شاب يتسمون بالعدائية“ للاحتجاج على نتائج الاقتراع الذي سيحصل الأحد.

وأضافت: ”كانت هذه المجموعة تخطط لتنظيم تظاهرات واسعة (في العاصمة) بشكيك ومن ثم السعي إلى تدهور الوضع من خلال التسبب بمواجهات مع القوى الأمنية والاستيلاء على السلطة بالقوة“.

وأوضحت المفوضية أن الشرطة ضبطت كذلك ”أسلحة نارية وذخائر“ خلال عمليات تفتيش.

وتشهد الانتخابات في قرغيزستان عادة منافسة أكبر من دول آسيا الوسطى الأخرى لكنها تعاني من عدم استقرار واسع.

وتلت الانتخابات التشريعية العام الماضي، تظاهرات تندد بعمليات تزوير لصالح الرئيس حينها سورونباي جينبيكوف.

وأصيب أكثر من 1200 شخص بجروح وسقط قتيل خلال الصدامات التي تلت الانتخابات بين معارضين والسلطة.

وشهدت بشكيك وقتها تظاهرات احتل خلالها المحتجون إدارات حكومية، فيما أصيب مئات الأشخاص بجروح خلال مواجهات مع الشرطة.

وألغيت نتائج الاقتراع وأفرج عن السياسي صادر جباروف، من السجن وعين رئيسا للوزراء بالوكالة.

وأصبح جباروف الرجل القوي في البلاد، وانتخب لاحقا رئيسا في كانون الثاني/يناير 2021.

وكان جباروف يمضي عقوبة سجن طويلة لمشاركته في احتجاز حاكم محلي رهينة.

ونفى وجود أي روابط له بالجريمة المنظمة، وقال إن اعتقاله بتهمة احتجاز رهينة في 2017 كان ”بأمر سياسي“.

وتعود التهم إلى تجمع نظم دعما لتأميم منجم ذهب رئيسي في البلاد العام 2013.