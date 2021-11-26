مختبر سيبراني يكشف قرصنة إيرانية لبيانات الاعتماد على غوغل وإنستغرام

توصل باحثون أمريكيون في الأمن السيبراني، إلى تشخيص هجمات القرصنة الابتزازية الأخيرة التي نفذها إيرانيون بسرقة بيانات الاعتماد لحسابات باللغة الفارسية على غوغل وإنستغرام، مستخدمين ثغرة في آليات التحكم عن بُعد بملفات Microsoft MSHTML.

ونقل موقع ”سيكيوريتي أفيرز“ تفاصيل ما نجح به خبراء التحليل في ”مختبرات سيف بريتش SafeBreach“، إذ رصدوا القرصنة الإيرانية لأول مرة في منتصف سبتمبر 2021، ليتبين لهم أن عمليات سرقة بيانات الضحايا تتم باستخدام ما يُعرف بـ ”تعقّب الظل ShadowChasing“.

ويعرض التقرير كيف وظّف باحثو المختبر تقنيات مشابهة للتي يستخدمها القراصنة لسرقة البيانات من إنستغرام وغوغل، وهي المعرفة باسم PowerShell stealer، لكنهم في المختبر تعقبوها ببرنامج جديد مضاد أطلقوا عليه PowerShortShell.

وفي هذا البرنامج، تتبّعوا ما حصل على صفحات إنستغرام المخترَقة، وجمعوا معلومات نظام القرصنة الإيراني، من خلال مقارنة الحسابات التي جرى سرقة بيانات الاعتماد عليها.

واستهدفت حملة القرصنة الإيرانية الأخيرة مستخدمي ويندوز.

وبدأت سلسلة الهجوم برسائل التصيد الاحتيالي باستخدام مرفقات ”وينوورد“ الخبيثة التي تستغل أخطاء تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد لـ Microsoft MSHTML (RCE، حيث يتم تعقبه على أنه CVE-2021-40444.

ويقول بيان المختبر السيبراني إن القراصنة استخدموا نصا برمجيا قصيرا من PowerShell، يتمتع بقدرات تجميع قوية في حدود 150 سطرا فقط، ويوفر الكثير من المعلومات المهمة، بما في ذلك لقطات الشاشة وملفات تيليغرام وجمع المستندات، وكذلك بيانات شاملة حول بيئة الضحية.

وتبين لفنيي مختبر SafeBreach بعد تتبع الهجمات الكاملة، أنها كانت بدأت في يوليو / تموز من هذا العام، وركزت على الناطقين باللغة الفارسية، ومعظم الضحايا موجودون في الولايات المتحدة.

واستخدم المهاجمون إغراء ”مجزرة كورونا“ الذي يعتبر مصيدة للوافدين إلى الولايات المتحدة، ومنهم إيرانيو الأصل، وأنه عند فتح المستند، يتم زرع كودات وداتا DLL ثم الانتقال إلى مرحلة المطالبة بالفدية.

يشار إلى أن إيران وكوريا الشمالية تندرجان الآن ”في المرتبة الثانية بعد روسيا والصين“، فيما يتعلق بقدرات الحرب السيبرانية التي بحوزة خصوم الدول الغربية.

ففي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وجهت هيئة محلفين أمريكية فيدرالية لائحة اتهام إلى اثنين من قراصنة إيران؛ بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية، وضمن ذلك الحصول على معلومات سرية عن الناخبين من موقع انتخابي لولاية واحدة على الأقل؛ من أجل حملة تضليل إلكترونية تستهدف 100 ألف أمريكي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذَّرت الحكومة الأمريكية من أن المتسللين الإيرانيين شنوا أيضا هجوما ببرنامج للفدية، وهي نوع من الهجمات يؤدي لاحتجاز معلومات أو حسابات مقابل الحصول على أموال.

وتخوض إيران وإسرائيل منذ سنوات، حربا سيبرانية متبادلة، لكن القراصنة الإيرانيين وسَّعوا نشاطهم ليشمل استهداف دول الجوار العربية فضلا عن ملاحقة الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا؛ لتقصي من يكون منهم في صفوف المعارضة.

كما استعَرَتْ مؤخرا الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل، في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بين الطرفين؛ على خلفية وصول طهران لمراحل جديدة من تخصيب اليورانيوم لتطوير سلاح نووي؛ الأمر الذي تُحذّر منه إسرائيل، وتلوح بسببه بتوجيه ضربات لإيران ومصالحها.

ويخوض الطرفان، منذ سنوات، حربا سيبرانية متبادلة، حيث تقول طهران إنها في حالة تأهب قصوى دائمة ضد أي هجمات إلكترونية قد تشنّها تل أبيب، والتي كان بينها اتهام طهران لتل أبيب بشن هجوم سيبراني واسع النطاق، يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، استهدف الأنظمة الإلكترونية لمحطات الوقود الإيرانية.