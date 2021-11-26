أستراليا: أفعال الصين "المقلقة" تتعارض مع خطابها السلمي

قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، اليوم الجمعة، إن ”أفعال الصين المقلقة لا تتفق مع حديثها عن الترويج للسلام والازدهار في المنطقة“.

جاء ذلك بعد تتبع سفينة للبحرية الصينية تبحر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا.

وضرب داتون أمثلة على أفعال ترتكبها الصين وتتعارض مع أقوالها، وهي إضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي، وعدائيتها في الآونة الأخيرة تجاه تايوان، وسن قانون للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقال في كلمة أدلى بها في كانبيرا ”كلنا على دراية بالمزاعم المتكررة للحكومة الصينية عن أنها ملتزمة بالسلام والتعاون والتنمية“.

وأضاف ”مع ذلك نشهد انفصالا كبيرا بين الأقوال والأفعال. تابعنا عن كثب انخراط الحكومة الصينية في أنشطة مقلقة بصورة متزايدة“.

وقالت السفارة الصينية في كانبيرا، إن ”داتون يحرف سياسة بكين الخارجية، ويضلل الشعب الأسترالي، ويؤجج الصراع والانقسام بين الشعوب والدول“.

وأكدت أستراليا أنها راقبت سفينة استخبارات صينية تبحر في أغسطس/ آب بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، لكن ليس في مياهها الإقليمية.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، أمس الخميس، إنه ليس هناك أي مجال للتسوية بشأن تايوان، وإنه ينبغي للولايات المتحدة ألا يكون لديها أي تخيلات بشأن ذلك، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وفي الـ 15 من الشهر الجاري، تحدث الرئيسان الأمريكي والصيني لثلاث ساعات خلال قمة افتراضية دون التوصل لتسوية أي من خلافاتهما خصوصا تلك المتعلقة بتايوان، وحث شي جينبينغ جو بايدن على عدم ”اللعب بالنار“ في هذه القضية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن القمة كانت ”محترمة وصريحة“ و“أطول بكثير من المتوقع“، وفقا لوكالة ”فراس برس“.

وشدد الرئيسان على ضرورة وضع ”ضمانات“ لتجنيب تحول خلافاتهما العديدة إلى صراع، لكنهما تشبثا _أيضا_ بمواقفها بشأن الخلافات المعنية.

وأعرب بايدن عن ”مخاوفه حيال ممارسات الصين في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ وحقوق الإنسان بشكل عام“، محذرا الصين من أي ”محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن في تايوان أو تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان“، بحسب نص نشره البيت الأبيض بعد الاجتماع الافتراضي الذي استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

من جهته، حذر شي، بايدن من أن السعي لتحقيق استقلال تايوان هو ”لعب بالنار“، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“ الرسمية، إن ”السلطات التايوانية حاولت مرات عدة الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق الاستقلال، وبعضهم في الولايات المتحدة يحاول استخدام تايوان للسيطرة على الصين“.

وأضاف أن ”هذا الاتجاه خطير جدا وهو كاللعب بالنار“.

وتابع شي ”إذا استفزنا الانفصاليون في تايوان أو تجاوزوا الخط الأحمر، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات حاسمة“.

وعززت الصين _أخيرا_ نشاطها العسكري قرب الجزيرة التايوانية، فيما كررت واشنطن التزامها بمساعدة تايبيه في بناء وتعزيز دفاعها.