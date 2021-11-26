إيطاليا تستقبل "الفتاة الأفغانية" صاحبة صورة غلاف ناشونال جيوغرافيك الشهيرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يوم الخميس، أن بلاده قدمت ملاذا آمنا لشربات جولا، ”الفتاة الأفغانية“ الشهيرة ذات العيون الخضراء التي أصبحت صورتها التي نشرت على غلاف مجلة ”ناشونال جيوجرافيك“ عام 1985 رمزا لحروب بلادها.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت جولا المساعدة لمغادرة أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد في آب/ أغسطس الماضي، مضيفا أن وصولها جزء من برنامج أوسع لإجلاء المواطنين الأفغان ودمجهم.

وكان المصور الأمريكي ستيف ماكوري، قد التقط صورة جولا عندما كانت صغيرة تعيش في مخيم للاجئين على الحدود الباكستانية الأفغانية.

الصورة، التي أبرزت عينيها الخضراوين المدهشتين اللتين اختلط فيهما مزيج من القوة والألم، اكسبتها شهرة عالمية لكن هويتها لم تعرف إلا في عام 2002 عندما عاد ماكوري إلى المنطقة واقتفى أثرها.

وقالت ”ناشونال جيوجرافيك“ في ذلك الوقت، إن محللا في مكتب التحقيقات الاتحادي، ونحاتا تشريحيا ومخترع التعرف على الأشخاص عبر بصمة العين، تحققوا جميعا من هويتها.

وفي عام 2016، اعتقلت باكستان جولا بتهمة تزوير بطاقة هوية باكستانية في محاولة للعيش في البلاد.

واستقبلها الرئيس الأفغاني آنذاك أشرف غني، لدى عودتها ووعد بمنحها شقة تضمن لها ”العيش بكرامة وأمان في وطنها“.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، تعهد قادة الحركة باحترام حقوق المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لكن في ظل حكم طالبان من 1996 إلى 2001، لم يكن مسموحا للمرأة بالعمل وتم منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس. وكان يتعين على النساء أيضا تغطية وجوههن وأن يرافقهن محرم عند مغادرة المنزل.

وفرضت حركة طالبان، هذا الأسبوع، مجموعة من القيود الصارمة على وسائل الإعلام في أفغانستان، بما في ذلك حظر الدراما التلفزيونية، التي تضمنت ممثلات في السابق، وأمرت مذيعات الأخبار بارتداء ”الحجاب“.

وقال متحدث باسم حكومة حركة طالبان، الثلاثاء الماضي، إن ”وزارة العدل والفضيلة وضعت 9 قواعد خلال الأسبوع الجاري، تركز بشكل كبير على حظر أي وسيلة إعلامية تتعارض مع القيم الإسلامية أو الأفغانية“.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، إن ”تلك المراسيم تستهدف بشكل واضح وصريح النساء على وجه التحديد، ثم تأتي بعدها وسائل الإعلام، وهي خطوة من المرجح أن تثير مخاوف المجتمع الدولي“.