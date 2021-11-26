مقتل صينيين اثنين وخطف آخرين في الكونغو

ذكر متحدث عسكري يوم الخميس أن مواطنين صينيين قتلا وخُطف عدد آخر غير معلوم، في هجوم شنته مليشيا كوديكو على معسكر تعدين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أكد زعيم محلي وأحد قادة المجتمع المدني، مقتل الصينيين، وقالا إن ثمانية صينيين آخرين مفقودون بعد الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء. وحملوا ميليشيا كوديكو، وهي إحدى المجموعات المسلحة العديدة التي تنشط في المنطقة، مسؤولية الهجوم.

ووقع الهجوم في دجوجو بإقليم إيتوري، حيث يملك صينيون عمليات غير رسمية لاستخراج الذهب.

وقال اللفتنانت جولي نجونجو المتحدث باسم الجيش في إيتوري: ”نؤكد أن عناصر كوديكو هاجمت أحد مواقعنا الأربعة في منطقة دجوجو. كما هاجموا قاعدة لإخواننا الصينيين، فقتلوا اثنين منهم للأسف وخطفوا آخرين“.

ولم يتسن الوصول إلى ميليشيا كوديكو للحصول على تعليق. ولم يتسن كذلك الوصول إلى السفارة الصينية.

وتقول الأمم المتحدة إن هجمات كوديكو المتكررة أودت بحياة مئات المدنيين في منطقة دجوجو منذ 2017 وشردت الآلاف.

وقُتل نحو 20 شخصا في هجوم على مدنيين نازحين في دجوجو ليل الأحد حملت الحكومة المليشيا أيضا المسؤولية عنه.

وينحدر مقاتلو كوديكو بالأساس من مجتمع ليندو الزراعي المنخرط في صراع مع رعاة الهيما منذ فترة طويلة.

وكانت الصين أعلنت قبل خمسة أيام، اختطاف خمسة من مواطنيها في الكونغو.

ونقلت وكالة أنباء ”شينخوا“، أن مجموعة من المسلحين المجهولين، هاجموا في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، شركة تعدين شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، واختطفت خمسة مواطنين صينيين.

وأكدت السفارة الصينية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الهجوم في بيان، مضيفة أن خمسة مواطنين صينيين قد اختطفوا.

تصاعدت التوترات منذ بداية العام في الجزء الشرقي من البلاد، حيث تكرر الإبلاغ عن هجمات شنها مسلحون محليون تستهدف مواقع عسكرية ومدنيين. كما فرضت الحكومة ”حالة حصار“ في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية منذ 30 أبريل.

وأضافت السفارة أن الوضع الأمني في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ”خطير للغاية“ مع الإبلاغ عن عدة حوادث سطو مسلح وخطف. كما نصحت المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى هذه المناطق ”عالية الخطورة“.