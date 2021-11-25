أمريكا تهدد بـ"مواجهة" إيران في اجتماع مرتقب لوكالة الطاقة الذرية

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، بـ“مواجهة“ إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا لم تبد تعاونا أكبر مع الوكالة، في تصعيد قد يقوض المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.

وتخوض طهران عدة أزمات مع وكالة الطاقة الذرية، التي يعقد مجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة، اجتماعا ربع سنوي الأسبوع المقبل.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران، في مقابل قيود على أنشطتها النووية. كما أعاد ترامب فرض عقوبات صارمة عليها ووسعت طهران بعدها تدريجيا نشاطها النووي وقلصت التعاون مع الوكالة.

وتمنع إيران دخول الوكالة لإعادة تثبيت كاميرات مراقبة في ورشة في مجمع تيسا كرج. كما تريد الوكالة إجابات بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في مواقع قديمة لكنها غير معلنة فيما يبدو، وتقول إن إيران تواصل تعريض مفتشيها لتفتيش جسدي مبالغ فيه.

وقالت الولايات المتحدة في بيان لمجلس محافظي الوكالة: ”إذا لم يُعالج عدم تعاون إيران فورا.. لن يكون أمام المجلس خيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة“.

وذكرت أنها تشير ”على الأخص“ إلى إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورشة كرج، التي تصنع أجزاء لأجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم.

وتعرضت الورشة فيما يبدو لعملية تخريب في حزيران/ يونيو، تقول طهران إنها هجوم شنته إسرائيل دمر واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة هناك، وإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة، مفقودة. وأزالت إيران كل الكاميرات بعد الواقعة. ولم تعلق إسرائيل على الأمر.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أمس الأربعاء، إنه لا يعلم ما إذا كانت الورشة قد عادت للعمل أم لا، وإن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق ينفد.

وسيكون الهدف على الأرجح من عقد اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة، تمرير قرار ضد إيران، مما سيكون تصعيدا دبلوماسيا سيثير غضبها على الأغلب.

وقد يهدد ذلك المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي المقرر استئنافها يوم الإثنين.