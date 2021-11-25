رئيس وزراء فرنسا: معالجة ملف الحرب الجزائرية لا تكون بالحنين إلى الماضي

أبدى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس انفتاحا على معالجة ملف الحرب الجزائرية، معتبرًا أن ”معالجة الملف لا تكون بالديماغوجية وبالحنين إلى الماضي“، وفق قوله.

ولفت في حوار مع مجلة ”هيستوريا“ الفرنسية الشهرية، نقلت بعض تفاصيله صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية اليوم الخميس، إلى أنّه لا يمكن تحقيق المصالحة إلا باعتماد الوضوح بشأن ما حدث والقيام بجرد موضوعي بعيدا عن الدعاية.

وقال كاستكس إنّ ”التاريخ يعلمنا أن الانكفاء على الذات ليس هو الحل أبدًا“، وعند سؤاله عن الحرب الجزائرية أكد كاستكس أنه ”لا يمكننا التصالح إذا لم نكن واضحين بشأن ما حدث“.

وأضاف: ”إنه ماضينا المشترك، بأجزائه الدرامية للأسف، ولكن أيضًا بالسعادة والنجاحات والتمازج والتبادلات، ومن الضروري تقييم كل ذلك وليس الحكم عليه“.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي بعد أسبوع على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال فيها إنّ ”فرنسا تطمح إلى إقامة علاقة ثقة وشراكة طموحة مع الجزائر“، لافتًا إلى أنّها ”تتجاوز ما وصفه جروحاً متعلقة بالذاكرة قد تعود للظهور من حين إلى آخر“.

وأوضح لودريان، في مقابلة مع صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أنّ ”لدينا روابط راسخة في التاريخ، نتمنى أن تكون الشراكة الفرنسية – الجزائرية طموحة“، مضيفًا أنّه ”من المنطقي أن تعود جروح الذاكرة للظهور، لكن ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة الثقة“.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنّه ”قد يحصل سوء فهم من وقت لآخر، لكن ذلك لا يقلل من الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا“، مضيفاً أنّه ”يجب المحافظة على هذا الرابط القائم على احترام السيادة والإرادة المشتركة على تجاوز الخلافات“.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا غير مسبوق الشهر الماضي، بعد أن أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة تجاه الجزائر، اتهم فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنه ”تحت تأثير المحيطين به“، وأنكر ماكرون وجود ”أمة جزائرية“ قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وردًا على ذلك، قال الرئيس الجزائري تبون في مقابلة مع المجلة الألمانية ”دير شبيغل“، إن نظيره الفرنسي ماكرون ”أضر بكرامة الجزائريين“، مبديًا تشاؤمه من احتمال قرب نهاية الخلاف بين باريس والجزائر.