مسؤول إيراني يزور الكويت ويعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات

قالت إيران، اليوم الخميس إن ”لديها خطط لتطوير وتوسيع علاقاتها بشكل شامل مع دولة الكويت“، بحسب ما أبلغ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كني، وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس.

وقال باقر كني، الذي يزور الكويت، إن بلاده لديها خطط لتطوير وتوسيع علاقاتها بشكل شامل مع دولة الكويت، ودول المنطقة الأخرى، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

وأضاف أن ”الحكومة الإيرانية حددت تطوير وتعزيز العلاقات مع الجيران، وخاصة البلدان المطلة على الخليج العربي، كأولوية رئيسية في المرحلة الحالية“.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن وزير الخارجية الكويتي إشادته بموقف إيران ”الودي“ تجاه الكويت ودول المنطقة، ووصف العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها ”مهمة ومتجذرة“، معربًا عن أمله في زيادة التفاعل بين البلدين.

وفي وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، أعلن المسؤول الإيراني باقري كني، أن إيران والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات بينهما.

وقال باقري كني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بعد السفر إلى دول المنطقة، اليوم حللت بدبي، وأجريت لقاء وديا مع الدكتور محمد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ووزير الدولة خليفة شاهين المر، واتفقنا على فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين“.



ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث باسم منظمة الجمارك الإيرانية، روح الله لطفي، إن حجم التجارة مع الجيران في الأشهر السبعة الماضية بلغ 61 مليونا و 466 ألف طن بقيمة 28 مليارا و300 مليون دولار، أي بنحو 52% من إجمالي تجارة إيران الخارجية.

وأضاف أن ”حصة الكويت من مستوى التبادل التجاري مع إيران كانت 76 مليونا و246 ألف دولار“، مبينًا أن ”الكويت في المركز السادس والعشرين من بين 143 دولة لتصدير البضائع الإيرانية“.

وبين المسؤول الإيراني في تصريح نشرته وكالة أنباء ”إيمنا“ الإيرانية، أن ”إيران استوردت ما قيمته 7 ملايين و366 ألف دولار من الكويت“.

ويجري باقر كني زيارة إلى دولة الكويت، بعد زيارة أخرى مماثلة أجراها إلى الإمارات، قبل أيام من بدء جولة مفاوضات جديدة بين طهران والدول الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر دبلوماسية -لم تسمها- أن الزيارة تحمل معها ردودا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عبّر عنه الأمين العام نايف الحجرف قبل أيام، لجهة ضرورة مشاركتها في المفاوضات مع إيران، وأهمية أن تشمل تلك المفاوضات ملفي الصواريخ الباليستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن إيران تريد طمأنة دول الجوار حيال أمرين أساسيين؛ أولهما أن المفاوضات النووية لن تشمل ملفات المنطقة، إضافة إلى رغبة الحكومة الإيرانية الجديدة في التعاون مع دول الخليج وتحسين العلاقات معها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة.

لكن المصادر ذاتها أكدت أن ”لا تغيير على موقف إيران“ الرافض لمشاركة دول جديدة في المفاوضات النووية، بخلاف الدول الموقعة على الاتفاق؛ وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

وخلف باقر كني سلفه عباس عراقجي في منصب كبير المفاوضين في الملف النووي الايراني.