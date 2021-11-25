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إيران: قوات الأمن تقمع المحتجين بالقوة المفرطة وتحرق خيمهم (فيديو)
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2021 16:02 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2021 17:10 GMT

إيران: قوات الأمن تقمع المحتجين بالقوة المفرطة وتحرق خيمهم (فيديو)

استخدمت قوات الأمن الخاص الإيرانية القوة المفرطة بتفرقة المحتجين بمحافظة أصفهان، الذين يطالبون منذ فترة بتوفير المياه، ومعالجة أزمة الجفاف، وقامت بإحراق خيمهم

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المصدر: طهران-إرم نيوز

استخدمت قوات الأمن الخاص الإيرانية القوة المفرطة بتفرقة المحتجين بمحافظة أصفهان، الذين يطالبون منذ فترة بتوفير المياه، ومعالجة أزمة الجفاف، وقامت بإحراق خيمهم التي يعتصمون بها في المحافظة الواقعة وسط البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة ”شرق“ الإصلاحية على صفحتها على تويتر، قال مواطن من مدينة أصفهان،“إن قوات خاصة قامت بإزالة خيم المزارعين وأضرمت النار فيها“.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى جرى تداولها، اليوم الخميس، وجود قوات أمنية متمركزة بالقرب من ”نهر زايندة رود “ الذي يعاني من الجفاف، والذي أصبح مركزًا للاحتجاجات في محافظة أصفهان.

وبعد ساعات من مداهمة خيم المحتجين وإضرام النار فيها، واحتجاز بعض المزارعين الجالسين على مجرى نهر زايندة رود، أشارت التقارير إلى تواجد أمني مكثف في تلك المنطقة، كما يواجه الناس صعوبة في الاتصال بشبكات الإنترنت في أصفهان، كما أغلقت بعض الشوارع في المدينة.

وأشارت مواقع إخبارية إيرانية إلى اعتقال 50 شخصًا من المزارعين المحتجين في أصفهان، فيما وصفت السلطات الحاكمة في المحافظة أن ”ما جرى من إشعال للنيران في خيم المعتصمين كان من فعل بعض المشاغبين، وقد قامت الشرطة باعتقال عدد منهم“.

وقالت الوكالة الإيرانية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنه ”تم إطلاق سراح المعتقلين بكفالة أثناء قيام القوات الأمنية بجمع خيم المعتصمين“، مضيفة أن ”اثنين فقط من المقبوض عليهم مزارعون والبقية لا علاقة لهم بالمزارعين“.

كما زعم النائب السياسي والأمني لمحافظ أصفهان، محمد رضا جان نثاري، أنه ”لم تحدث اشتباكات مع المزارعين المحتجين، وأنه كان هناك حديث لتهديدهم بأن استمرار الاحتجاجات سيجعل البلطجية يحاولون السيطرة على الوضع“.

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بدوره، أرجع وزير الداخلية أحمد وحيدي، اليوم الخميس، الاحتجاجات الأخيرة ضد إدارة المياه إلى ”مساعي العدو لإحداث التفرقة واسلانقام“، وقال: ”يجب ألا نسمح للعدو باستخدام قضية نقص المياه لأغراضه الخاصة“.

وأفاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إرسال رسائل نصية جماعية إلى الهواتف المحمولة للمواطنين في أصفهان، اليوم، تحذرهم من التواجد في منطقة الاحتجاج.

ويتظاهر سكان محافظة أصفهان، للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بتوفير المياه في نهر زايندة رود، الذي يعد المصدر المائي الرئيس للمحافظة.

ويعاني هذا النهر منذ فترة طويلة من الجفاف وقلة المياه، وبين الحين والآخر تخرج احتجاجات للمزارعين في محافظة أصفهان للاحتجاج على ما وصفوه بالاستخراج غير القانوني لمياه نهر زايندة.

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