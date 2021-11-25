إيران: قوات الأمن تقمع المحتجين بالقوة المفرطة وتحرق خيمهم (فيديو)

استخدمت قوات الأمن الخاص الإيرانية القوة المفرطة بتفرقة المحتجين بمحافظة أصفهان، الذين يطالبون منذ فترة بتوفير المياه، ومعالجة أزمة الجفاف، وقامت بإحراق خيمهم التي يعتصمون بها في المحافظة الواقعة وسط البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة ”شرق“ الإصلاحية على صفحتها على تويتر، قال مواطن من مدينة أصفهان،“إن قوات خاصة قامت بإزالة خيم المزارعين وأضرمت النار فيها“.

ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد شامگاه چهارشنبه، یگان ویژه نیروهای انتظامی همزمان با آتش زدن چادر کشاورزان متحصن در بستر زاینده‌رود به سمت آن‌ها یورش برده تا معترضان را پراکنده کنند pic.twitter.com/LMGsmAwfga — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 25, 2021

#باخبر: ۴ آذر ۱۴۰۰ – ۲۵ نوامبر

حمله #نیروهای_امنیتی به معترضان در #اصفهان و آتش زدن چادرهای آنها #معترضان خواهان اتحاد اصفهان و #چهارمحال_بختیاری شدند

🎧نسخه کامل #پادکست را از اینجا گوش کنید:https://t.co/jBOvAI9oz4 pic.twitter.com/v3rBEvvKaD — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 25, 2021

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى جرى تداولها، اليوم الخميس، وجود قوات أمنية متمركزة بالقرب من ”نهر زايندة رود “ الذي يعاني من الجفاف، والذي أصبح مركزًا للاحتجاجات في محافظة أصفهان.

پس از آن‌که ماموران انتظامی شامگاه چهارشنبه با یورش به محل اعتراضات کشاورزان اصفهان چادرهای آن‌ها را به آتش کشیدند، شهروندان ویدیوهایی ارسال کرده‌اند که نشان می‌دهد روز پنجشنبه ماموران انتظامی و خودروهای امنیتی در زاینده‌رود و مناطق اطراف آن مستقر و فضا امنیتی شده است. pic.twitter.com/7HyNvJR6Mb — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 25, 2021

ویدیوهای رسیده از اصفهان نشان می‌دهد شامگاه چهارشنبه هم‌زمان با ادامه تحصن و #اعتراض #کشاورزان به حقابه در بستر زاینده‌رود، ماموران با یورش به چادرهای این کشاورزان آن‌ها را به آتش کشیدند pic.twitter.com/7LdW5mxmOm — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 25, 2021

وبعد ساعات من مداهمة خيم المحتجين وإضرام النار فيها، واحتجاز بعض المزارعين الجالسين على مجرى نهر زايندة رود، أشارت التقارير إلى تواجد أمني مكثف في تلك المنطقة، كما يواجه الناس صعوبة في الاتصال بشبكات الإنترنت في أصفهان، كما أغلقت بعض الشوارع في المدينة.

وأشارت مواقع إخبارية إيرانية إلى اعتقال 50 شخصًا من المزارعين المحتجين في أصفهان، فيما وصفت السلطات الحاكمة في المحافظة أن ”ما جرى من إشعال للنيران في خيم المعتصمين كان من فعل بعض المشاغبين، وقد قامت الشرطة باعتقال عدد منهم“.

وقالت الوكالة الإيرانية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنه ”تم إطلاق سراح المعتقلين بكفالة أثناء قيام القوات الأمنية بجمع خيم المعتصمين“، مضيفة أن ”اثنين فقط من المقبوض عليهم مزارعون والبقية لا علاقة لهم بالمزارعين“.

كما زعم النائب السياسي والأمني لمحافظ أصفهان، محمد رضا جان نثاري، أنه ”لم تحدث اشتباكات مع المزارعين المحتجين، وأنه كان هناك حديث لتهديدهم بأن استمرار الاحتجاجات سيجعل البلطجية يحاولون السيطرة على الوضع“.

بدوره، أرجع وزير الداخلية أحمد وحيدي، اليوم الخميس، الاحتجاجات الأخيرة ضد إدارة المياه إلى ”مساعي العدو لإحداث التفرقة واسلانقام“، وقال: ”يجب ألا نسمح للعدو باستخدام قضية نقص المياه لأغراضه الخاصة“.

وأفاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إرسال رسائل نصية جماعية إلى الهواتف المحمولة للمواطنين في أصفهان، اليوم، تحذرهم من التواجد في منطقة الاحتجاج.

ويتظاهر سكان محافظة أصفهان، للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بتوفير المياه في نهر زايندة رود، الذي يعد المصدر المائي الرئيس للمحافظة.

ويعاني هذا النهر منذ فترة طويلة من الجفاف وقلة المياه، وبين الحين والآخر تخرج احتجاجات للمزارعين في محافظة أصفهان للاحتجاج على ما وصفوه بالاستخراج غير القانوني لمياه نهر زايندة.