كيف تفاعل الإسرائيليون مع زيارة وزير دفاع بلادهم إلى المغرب؟

شغلت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى العاصمة المغربية الرباط، جانبا كبيرا من اهتمام الإسرائيليين.

وطغت الاعتبارات الحزبية والتوجهات السياسية على تغريدات العديد من النشطاء الإسرائيليين، مع أن الزيارة في المجمل وجدت استحسان الكثير منهم.

وتأثر بعضهم بصور ومقاطع الفيديو التي تظهر غانتس إلى جوار عسكريين مغاربة، فضلا عن أداء التحية العسكرية له خلال استقباله، وطرح بعضهم أسئلة كثيرة، منها ما يتعلق بالمقالة التي كتبها بصحيفة مغربية ناطقة بالفرنسية.

ووصل غانتس، منذ يوم الثلاثاء، إلى الرباط، بهدف التوقيع على اتفاقات للتعاون العسكري بين الجانبين، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة المغربية.

علاقات قديمة

وشاركت الصحفية ليلاخ شوفال، من صحيفة ”إسرائيل اليوم“ عبر حسابها على ”تويتر“ تغريدة مرفقة بفيديو يظهر غانتس بينما يؤدي الصلاة بمعبد يهودي في الرباط.

وأضافت تقول: ”صلاة من أجل سلامة دولة إسرائيل في معبد يهودي بالرباط، المغرب، كذلك النائبة بالكنيست روث لانده، تبدو متأثرة“.

תפילה לשלום מדינת ישראל בבית הכנסת ברבאט, מרוקו במעמד @gantzbe.

גם ח״כ @rutilande מתרגשת. pic.twitter.com/qlY6PhEhUg — Lilach Shoval לילך שובל (@LilachShoval) November 25, 2021

الصحفي المخضرم والمحلل العسكري بصحيفة ”هآرتس“، يوسي ميلمان، ذكر عبر حسابه: ”يتباهى غانتس بالزيارة التاريخية التي أجراها إلى المغرب، وبالتوقيع على اتفاق للتعاون الأمني، حقيقة هذا اتفاق مهم، لكن القليل من التواضع، ووضع الأمور في نصابها لن يضر“.

وتابع يقول إن ”إسرائيل تقيم علاقات تعاون استخباري وعسكري مع المغرب منذ أكثر من 60 عاما، عبر الموساد والشاباك والجيش، وباعت لهم أسلحة ومعدات استخبارية، ودربت وأهلت عناصر استخبارية وعسكرية مغربية“.

صفقات السلاح

ونوه المحلل السياسي الإسرائيلي، بمركز القدس للشؤون العامة والدولة، يوني بن مناحم، عبر حسابه على تويتر، بتصريح رئيس شعبة الأمن السياسي زوهار بالطي، من أن المغرب يكافح ضد الإرهاب، وأنه تم توقيع تحالف إستراتيجي معه.

ولفت إلى أنه على خلفية توقيع وزير الدفاع على اتفاق تعاون أمني مع المغرب، ذكر المسؤول الإسرائيلي الذي رافق غانتس أن الاتفاق ”يتيح للبلدين المشاركة في التدريبات وتبادل المعلومات“.

وتساءل المغرد ياعكوف فريدمان إذا ما كانت صفقة السلاح مع الغرب ستشجع المزيد من الدول العربية لإبرام صفقات مع إسرائيل.

وطرحت أوريت كانير، سؤالا آخر وكتبت عبر حسابها: ”أخبروني، بخصوص صفقة السلاح التي وقعت حاليا مع المغرب.. من أجرى المفاوضات؟ غانتس أم شخص لديه خبرة تجارية وتجربة في المفاوضات بشأن الصفقات الكبرى؟“.

تأثر كبير

وتحدث مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية بصحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، نوعام أمير، عن تظاهرات وهتافات ضد غانتس لدى زيارته للمغرب، تخللتها هتافات ضده مثل ”يا صهيوني“ و“غانتس مجرم حرب“، دون أن يرفق صورا لهذه التظاهرات التي وصفها بـ ”العنيفة“.

وأشارت الصحفية شيريت أفيتان كوهين، من موقع ”غلوبس“ إلى أن الكنيست يشهد الآن انعقاد اجتماع لمجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، واستضافة صحفيين ونواب سابقين بالكنيست من أصول مغربية، وأضافت: ”هل نسيتم إحداهن؟“.

وعبر الصحفي الإسرائيلي أريك بيندار عن تأثره الشديد بسبب صور تظهر غانتس بينما يؤدي له عسكري مغربي التحية العسكرية، وكتب: ”أخبروني أن هذا غير مؤثر، ليس فقط لمهاجري المغرب في إسرائيل، ولكنه مؤثر لكل إسرائيلي أيا كان“.

בטור שפרסמתי הבוקר בעיתון L’Observateur du Maroc במרוקו, כתבתי, כי כרמטכ"ל לשעבר, ומי שעוסק בביטחון ישראל מזה 40 שנה, מעולם לא שכחתי שהקרב החשוב ביותר הוא הקרב על השלום. ההסכם הביטחוני שחתמנו עם מרוקו בברכת המלך הוא עוד אבן דרך חשובה במאמץ לחיזוק היחסים שמבוססים על כבוד והערכה. pic.twitter.com/YJ41sCrrrp — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 25, 2021

وتابع بيندار: ”جيش المغرب يؤدي التحية العسكرية لوزير دفاع إسرائيل الذي ذهب إلى هناك للتوقيع على اتفاق تعاون استخباري وأمني، بكل الأوصاف هذا أمر مؤثر بالنسبة لي“.

قتال من أجل السلام

كان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد نوه اليوم الخميس، عبر حسابه على ”تويتر“، إلى أنه نشر مقالا في الصحيفة المغربية الناطقة بالفرنسية، L’Observateur du Maroc““.

وذكر في تغريدته مقطع من المقال جاء فيه: ”بوصفي رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، ومن منطلق انشغالي بأمن إسرائيل منذ 40 عاما، فإنني أبدًا لم أغفل حقيقة إن القتال الأهم للغاية هو القتال من أجل السلام“.

وجاء أيضا ”إن الاتفاق العسكري الذي وقعته مع المغرب بمباركة الملك محمد السادس، يعد حجز زاوية آخر مهما في جهود تعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والتقدير“.

ردود متباينة

وعلق الكثير من المغردين الإسرائيليين على ما دونه غانتس، وأعربت مغردة تدعى سيما أهارون، عن ترحيبها بالزيارة وعن أمنياتها لمواصلة إرساء علاقات مع الدول العربية، وطالبت وزير الدفاع بعدم الالتفات لمحاولات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لإسقاط هذه الحكومة.

وكتبت هاموتال غوري، ”إن الطفرة الحقيقة ستحدث حين يتوقف (غانتس) عن الحديث عن القتال من أجل السلام، وتبدأ النظر إلى السلام بعينين مدنيتين، وليس عبر منظار البندقية، عليك البدء على سبيل المثال بمشاركة النساء بشكل كامل وعادل في مسيرات السلام“.

وأوضح سغيف ستينبيرغ عبر حسابه: ”حين كنت رئيسا للأركان كان لك دور واحد، وهو الانتصار في الحرب، دع مسألة السلام للآخرين“.

واكتفى ناداف هايمان بجملة ”نحبك يا بيني“، بينما كتب دافيد كوهين، ويقدم نفسه على أنه مدير مدرسة ثانوية سابق تقاعد مبكرا: ”قم ببيع الدولة… بالنجاح“.

وغردت ليلاخ بن أهارون قائلة: ”وافر الاحترام“، لكنها وضعت علامتي تعجب، ومن ثم جاءت تغريدتها ”وافر الاحترام!!“.

ولم يصدق الكثيرون أن غانتس هو من كتب المقال الذي نشرته الصحيفة المغربية، مثل المغرد عامي كوهين، الذي كتب عبر حسابه على تويتر: ”نشر، لم يكتب، ولكنه ربما أضاف بنفسه الكليشيه الخاصة بأن القتال الأهم هو القتال من أجل السلام، أم لعله نسخها من بازوكا“.

ويبدو أن المغردة رينات عسور، أرادت فقط التعليق على المقالة بالتعبير عن ”رغبتها في التقيؤ“، وفق تغريدتها.

وسخرت ناشطة إسرائيلية تدعى هاني متسور، وتقدم نفسها على أنها ليبرالية ومؤيدة لليسار من مقالة غانتس، وكتبت: ”هههه.. تبيع السلاح وتتحدث عن السلام؟ السلاح لا يؤسس للسلام“.

وزعم شموئيل مئير، يقول إنه محلل سابق بالجيش، إنه ”بعيدا عن الزيارة، هناك حقيقة واحدة صغيرة ومهمة: لقد أعلنت حكومة المغرب إن التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، ليست جزءا من اتفاقات أبراهام“ على حد قوله.