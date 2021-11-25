الولايات المتحدة تقدم دعما "قويا" لبولندا في أزمتها مع بيلاروسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان لنظيره البولندي الأربعاء، دعم الولايات المتحدة ”القوي“ لبولندا في الأزمة مع بيلاروسيا بشأن المهاجرين العالقين على حدود البلدين.

وذكر بيان للبيت الأبيض، نقلته وكالة ”فرانس برس“، أن ساليفان ”قدم الدعم القوي لبولندا في مواجهة إجراءات نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشنكو التي أثارت أزمة مهاجرين“.

وفي اتصال هاتفي بين ساليفان ومدير مكتب الأمن القومي البولندي بافل سولوتش، أكد مساعد الرئيس الأمريكي جو بايدن ”التعاون الثنائي القوي في قضايا الدفاع، ورحب بالجهود المبذولة لتعزيز الموقف الردعي لحلف شمال الأطلسي“، وفق البيان.

كما ”تبادل المسؤولان الآراء حول الأنشطة العسكرية الروسية قرب أوكرانيا“.

وتتهم بولندا بيلاروسيا بافتعال أزمة سياسية وإنسانية باجتذاب مهاجرين غالبيتهم من الشرق الأوسط، بوعود بسهولة الدخول إلى بولندا والاتحاد الأوروبي.

وتنفي بيلاروسيا ذلك، فيما تقول بولندا إن روسيا الداعمة لمينسك تشارك أيضا في مسعى لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الأربعاء، أن كلًا من بيلاروسيا وبولندا ارتكبتا ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“ حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.

وكانت بولندا قد اتهمت السبت الماضي، بيلاروسيا بتغيير تكتيكها في التعامل مع الأزمة الحدودية بين البلدين فباتت توجّه مجموعات أصغر من المهاجرين باتجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

ورغم المؤشرات إلى تراجع حدة الأزمة، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إنه يتوقع أن تطول الأزمة الحدودية.

وأعلن حرس الحدود البولنديون عن محاولات جديدة للعبور قامت بها مجموعات عدة مكونة من عشرات المهاجرين، بينما ألقى حشد يضم 200 شخص الحجارة وعبوات الغاز المسيل للدموع.

وقال بلاشتشاك لإذاعة ”آر إم إف إف إم“: ”علينا الاستعداد لحقيقة أن هذه المشكلة ستتواصل لشهور. لا شك لدي بأن هذا ما سيحصل“.

وتابع: ”يتم حاليا اتباع أسلوب جديد نوعا ما من قبل المهاجرين والأجهزة البيلاروسية.. تحاول مجموعات أصغر من الناس عبور الحدود من أماكن عديدة“.

وأضاف: ”لا شك في أن هذه الهجمات موجهة من قبل أجهزة (الدولة) البيلاروسية“.

وأفاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لشبكة ”بي بي سي“ الجمعة بأنه ”من المحتمل جدا“ أن تكون قواته قد ساعدت الناس في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه نفى أن تكون مينسك قد رتبت العملية.

وقال: ”نحن سلاف، ولدينا قلوب، قواتنا تعلم أن المهاجرين متوجهون إلى ألمانيا.. ربما ساعدهم أحد ما“، مضيفا ”لكنني لم أدعُهم للقدوم إلى هنا“.