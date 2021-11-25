تاريخ النشر:
25 نوفمبر 2021 5:19 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2021 5:25 GMT
انفجار يهز العاصمة الصومالية مقديشو
قال شاهد من رويترز إن انفجارا كبيرا هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر اليوم الخميس، وتصاعد عمود من الدخان من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص. ولم تعلن
قال شاهد من رويترز إن انفجارا كبيرا هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر اليوم الخميس، وتصاعد عمود من الدخان من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص.
ولم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية، لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة تنفذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.