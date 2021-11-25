انفجار يهز العاصمة الصومالية مقديشو

قال شاهد من رويترز إن انفجارا كبيرا هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر اليوم الخميس، وتصاعد عمود من الدخان من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص.

ولم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية، لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة تنفذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.