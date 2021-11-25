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انفجار يهز العاصمة الصومالية مقديشو
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2021 5:19 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2021 5:25 GMT

انفجار يهز العاصمة الصومالية مقديشو

قال شاهد من رويترز إن انفجارا كبيرا هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر اليوم الخميس، وتصاعد عمود من الدخان من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص. ولم تعلن

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المصدر: رويترز

قال شاهد من رويترز إن انفجارا كبيرا هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر اليوم الخميس، وتصاعد عمود من الدخان من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص.

ولم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية، لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة تنفذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.

 

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