تقرير: فرص فشل المحادثات النووية مع إيران كبيرة.. وأمريكا تبحث عن أفكار بديلة

رجح تقرير إسرائيلي، فشل المحادثات الدولية مع إيران بشأن ملفها النووي، مشيرا إلى أن أمريكا تبحث عن ”أفكار بديلة“.

وذكر التقرير الذي أعده معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن ”فرص فشل المحادثات الدولية مع إيران بشأن الملف النووي الإيراني، كبيرة“، مضيفا أن ”السيناريو الأكثر ترجيحا للأشهر القادمة هو عدم اتخاذ قرار مع الحفاظ على الإطار الدبلوماسي للمحادثات“.

وتابع التقرير: ”فرص فشل المحادثات أكبر من التوصل إلى تفاهم، والإدارة الأمريكية وجهات دولية أخرى غارقة في البحث عن أفكار بديلة مشكوك في جدواها“.

ونقل التقرير عن مصادر أوروبية، قولها إنه ”حتى بعد جولة لقاءات مع الرئيس الجديد لفريق التفاوض الإيراني على باقري، فإن موقف القيادة الإيرانية الجديدة، لا يزال غير واضح، سواء فيما يتعلق بسير المحادثات أو سعي إيران إلى إعادة فتح القضايا التي سبق مناقشتها والاتفاق عليها“.

ويقول التقرير إنه ”رغم إعلان الإيرانيين عن اهتمامهم بالعودة للاتفاق، تشير التسريبات الإعلامية إلى أن إيران تخطط للتركيز في الجولة المقبلة على الرفع الكامل للعقوبات، بما في ذلك تلك التي فرضتها في الماضي إدارتي الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، والتي لا علاقة لها مباشرة بالقضية النووية“.

علاوة على ذلك، ”طرحت وسائل الإعلام الإيرانية أيضا مطالب من شأنها ضمان رفع العقوبات قبل مطالبة إيران باتخاذ خطوات من شأنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء في تقدمها النووي، فضلا عن التزام الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة لن تنسحب منها أبدا“، وفق التقرير الإسرائيلي.

ولفت التقرير، إلى أن ”إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتصرف بحذر تجاه إيران، وأنه حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، امتنعت الولايات المتحدة عن الرد العسكري على هجوم إيراني على قاعدة أمريكية في منطقة التنف بسوريا“.

وحسب المعهد الإسرائيلي، فإن ”تحقيق حل دبلوماسي يحد من تقدم إيران في برنامجها النووي، لا يزال مصلحة للأمريكيين، خاصة مع اقتراب طهران من اتخاذ قرار بإنتاج مواد كافية لمنشأة نووية على إثر إجراءاتها الأخيرة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم ووصول ذلك لمستويات عالية“.

وأضاف التقرير: ”من المستحيل تقييم ما إذا كان النظام الإيراني قد قرر العودة إلى المحادثات في فيينا بنية حقيقية للتفاوض حتى يتمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى اتفاق يعيد الوضع السابق، وربما تكون طهران قد قررت بالفعل عدم العودة إلى الاتفاق الأصلي، وقد يكون حضورها في مباحثات فيينا رداً على الضغوط التي مورست عليها، بهدف إثبات في نهاية المحادثات أنه يجب إلقاء اللوم على واشنطن لفشلها“.

واختتم التقرير بالقول، إنه ”على أي حال، فإن إيران قادمة إلى المحادثات بذريعة أنها نجحت في خلق نفوذ، حتى يكون الوقت في صفها، وعلى عكس الماضي ستأتي الإدارة الأمريكية إلى المحادثات بعد أن نجحت في إقناع الساحة الدولية بأن العودة إلى الاتفاق النووي هو الحل المفضل“.

وتابع التقرير: ”ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة تنقل إحساسًا بنفاد الصبر، ومن الواضح أنها حريصة على إزالة القضية من جدول أعمالها حتى تتمكن من التعامل مع ما تعتبره قضايا أكثر إلحاحا“.