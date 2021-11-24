محللون إيرانيون: عسكرة حكومة رئيسي تخدم سياسات خامنئي

ناقش محللون سياسيون، يوم الأربعاء، ما اعتبروه ”عسكرة“ حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، معتبرين أن غلبة رجال الحرس الثوري بالسلطة تخدم سياسات مرشد النظام علي خامنئي في حكم إيران.

وقالت الكاتبة الإيرانية رويا ملكي إن ”إبراهيم رئيسي جمع في حكومته جميع الرجال المؤيدين من قبل المرشد الأعلى، واختار وزراء من بين القادة الحاليين أو السابقين في قوات الحرس الثوري، وهم من اقتحموا ميدان السياسة عبر شعار (لبيك يا خامنئي)“.

وأضافت ملكي، في مقالها المنشور على موقع إذاعة ”فردا“ المعارضة، أن ”هؤلاء العسكريين خلعوا بزاتهم العسكرية وبدؤوا أولا بفتح الخندق الأول وهو السلطة التشريعية بعدما سيطروا على البرلمان، واليوم أصبح نصيبهم وغنيمتهم مناصب حكومية ووزارية رفيعة في حكومة رئيسي“.

ونوهت ملكي إلى أبرز أعضاء الحكومة من رجال الحرس الثوري، مثل وزير الداخلية أحمد وحيدي باعتباره أول قائد لفيلق القدس الإيراني، والملاحق دوليا بتهم الإرهاب، وحسين رضائي نائب رئيسي للشؤون الاقتصادية والقائد الأسبق لقوات الحرس الثوري.

ولفتت إلى أن ”سيطرة قادة الحرس الثوري على حكومة رئيسي وصلت إلى حد تقلدهم وزارات بعيدة عن الشؤون العسكرية، وبحاجة أكبر إلى قيادات وكفاءات مدنية وعلمية، منها وزارات السياحة والصحة والعلوم وحتى الرياضة“.

وبينت أن ”نفوذ وسلطة رجال الحرس الثوري في عهد حكومة رئيسي بلغت حتى رئاسة المحافظات ومجالس البلديات، فضلا عن اقتناصهم الهيئات الاقتصادية مثل التخطيط والموازنة والمناطق الحرة، وهي هيئات يعتبرها قادة الحرس بمثابة فناء خلفي لتنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى“.

وأشارت إلى أن ”رجال الحرس الثوري نجحوا بشكل عملي في تشكيل حكومة عسكرية برئاسة شخصية مدنية لكي يصل الحرس الثوري إلى مراده“.

واعتبرت ملكي أن ”هذه الخطوة ربما تكون آخر سيناريو قد كتبه المرشد علي خامنئي لإيران؛ وهو السيناريو الذي يعتمد على حكومة تحمل اسم الجمهورية، لكنها تعبر عن قبضة الحرس الثوري على أجهزة السلطة الحاكمة تنفيذا لأوامر المرشد“.

من جهته، أكد المحلل الإيراني إحسان مهرابي أن ”حكومة إبراهيم رئيسي تضم أكبر عدد من العسكريين في تاريخ حكومات الجمهورية الإسلامية، من وزراء ومحافظين ومسؤولين حكوميين“.

وقال مهرابي، في مقاله المنشور على موقع ”إيران واير“ المعارض، إن ”حكومة رئيسي تتميز عن الحكومات الإيرانية السابقة التي شهدت حضور العسكريين في مناصب وزارية بأنها تضم العسكريين من الحرس الثوري بشكل يفوق القادة الأمنيين“، مضيفا أن ”حكومة رئيسي ربما سجلت سابقة عن الحكومات السابقة وهي تعيين شخصيات تواجه اتهامات قضائية؛ منهم وزير الداخلية أحمد وحيدي المتهم من قبل الأرجنتين بتفجير مركز يهودي في 1994، والقيادي بالحرس الثوري سعيد محمد المقال من هيئة رفيعة بالحرس على خلفية مخالفات مالية“.

حكومة الأقارب والتعيينات العائلية

في إطار مناقشة ما يدور داخل حكومة رئيسي بجانب سيطرة العسكريين، تناول الكاتب الإيراني داريوش معمار ما اعتبره ”التعيينات العائلية في حكومة رئيسي، وتعاظم نفوذ المقربين من كبار المسؤولين على رأسهم رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي“.

وقال معمار، في مقاله المنشور على موقع صحيفة ”الاندبندت“ بنسختها الفارسية، إن ”رئيسي يواجه هذه الأيام انتقادات بسبب التعيينات العائلية للأقارب والشخصيات المقربة من أسرته، إلى حد أن بعض الساسة الإيرانيين أطلقوا على حكومة رئيسي حكومة الأقارب والأصهار“.

واعتبر أن ”رئيسي خالف أولى وعوده الانتخابية التي دعت لتعيين الكفاءات بدلا من التعيينات العائلية، حيث شهدت حكومته وصول شخصيات محسوبة على أسرته وكبار المسؤولين إلى المناصب الحكومية الرفيعة“.

وأشار معمار إلى ”بعض نماذج التعيينات العائلية في حكومة رئيسي؛ منها تعيين صهر وزير الصحة في منصب مستشار الوزير باسم مستعار، وتعيين ثلاثة أبناء لوزير الزراعة في مناصب مختلفة، وتكليف عدد من أبناء النواب البرلمانيين المقربين من رئيسي في وظائف حساسة بوزارات النفط والزراعة وهيئة التأمينات“.

ولفت إلى أن ”عجز حكومة رئيسي عن تحقيق الوعود الانتخابية للمواطنين وإدارة ظروف الاقتصاد الإيراني المتأزمة في ظل تراجع كفاءات الحكومة، تسببت في أن يبتعد عدد من مؤيدي رئيسي عنه، فيما أصبح عدد آخر في صف منتقديه“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية محلية تحدثت في وقت سابق عن أن ”رئيسي أبدى حرصه على توزيع كراسي السلطة في حكومته على عدد لافت من الساسة المتشددين وقادة الحرس الثوري، حتى ممن نافسوه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة“.

وقالت صحيفة ”شرق“ المحلية، في تقرير سابق لها، إن ”رئيسي تعامل بأريحية كبيرة في عملية توزيع المناصب بالحكومة حتى مع منافسيه في الانتخابات، إذ لا نجد أحدا منهم دون نصيب في المناصب الحكومية؛ وذلك بهدف ضمان ولائهم، خاصة في المرحلة الأولى من عهد حكومته“.

وتحدثت تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة أن ”مسؤولي وزارة الاقتصاد ومنظمة التخطيط والموازنة في حكومة رئيسي لا يتمتعان بأي خبرة تُذكر في الشأن الاقتصادي؛ وهو الشأن الذي ينتظر حلولا جذرية لما يعانيه من تراجع غير مسبوق“.