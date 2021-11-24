وزير خارجية إيران: التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الذرية ممكن

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، إنه من الممكن أن تتوصل بلاده إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب الأنشطة النووية الإيرانية بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”أجرى محادثات صادقة وصريحة ومثمرة مع غروسي“.

وأضاف: ”عقدنا اتفاقيات جيدة لمواصلة التعاون، لكن النص النهائي يتطلب المزيد من العمل على بضع كلمات“، مشيراً إلى أن ”أفق الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية ممكن، لكن تسييس القضايا الفنية غير بناء“.

وكشف وزير الخارجية الإيراني، الذي اجتمع أمس الثلاثاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في طهران، أنه ”تقرر عقد اجتماع مشترك قريبا للانتهاء من النص النهائي للاتفاق“.

وكان غروسي قد قال لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ”المحادثات مع إيران لم تكن مثمرة، ولم نتوصل لاتفاق مع إيران حول القضايا العالقة، ولكن سنواصل محاولات التوصل إليه“.

وأكد غروسي أنه لم يتمكن من التوافق في المحادثات مع الإيرانيين، مشدداً على ضرورة أن ”تقوم إيران باحترام حصانة المفتشين الدوليين وعدم ترويعهم“.

وقال غروسي لمندوبين من مجلس المحافظين المؤلف من 35 عضوًا في بداية الاجتماع الفصلي: ”على الرغم من بذل قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمشاورات المكثفة لحل قضايا الضمانات الإيرانية المتبقية، والتي تم تفصيلها في تقريرين، كانت غير مثمرة“، وكان يشير إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخرا.

ووصل غروسي مساء الاثنين الماضي إلى طهران، والتقى أمس الثلاثاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ بهدف السعي إلى اتفاق مع إيران لإعادة تركيب أربع كاميرات معطلة في منشأة بمدينة كرج النووية الواقعة غرب طهران.

ويعد الجمود بشأن منشأة كرج، التي تصنع مكونات أجهزة طرد مركزي متقدمة وآلات لتخصيب اليورانيوم، واحدة من عدة قضايا أدت إلى توتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأثارت غضب القوى الغربية التي تقول إن على طهران التراجع عن وضعها الحالي.

كما تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على ردود من إيران حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع النووية غير المعلن عنها، وقد أبلغت الدول الأعضاء أن إيران تواصل إخضاع مفتشيها لـ ”عمليات بحث مفرطة العدوانية“.

وتأتي هذه التصريحات مع استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية في فيينا الأسبوع المقبل؛ بهدف الوصول إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في منتصف عام 2018.