نائب وزير خارجية إيران: اتفقنا مع الإمارات على فتح فصل جديد

قال علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، كبير المفاوضين النوويين على ”تويتر“ اليوم الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش مع علي باقري كني، تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة انباء الإمارات (وام) أن اللقاء جرى بحضور خليفة شاهين المرر وزير دولة.

وتناول اللقاء، وفق الوكالة الرسمية، ”بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين“.

وقالت ”وام“ إن اللقاء تناول ”التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

كان مسؤول إيراني كبير قال في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إن ”مسؤولا إماراتيا كبيرا سيزور طهران قريبا“ على رأس وفد عالي المستوى.

وفي حين لم يصرح المسؤول الإيراني عن هوية المسؤول الإماراتي الكبير، كشفت تقارير إعلامية أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات بصدد زيارة قريبة إلى طهران.

وقال موقع أمواج ميديا، ومقره بريطانيا، إنه ”من المقرر أن يسافر مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إيران في زيارة نادرة“.

ونقل عن ”مصدر مطلع في أبوظبي“ آنذاك قوله إن ”الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات“.

ولفت الموقع إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي في سياق الاجتماعات الأخيرة مع كبار المسؤولين الأمريكيين، إذ تستعد طهران وواشنطن لاستئناف المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن بلاده تأخذ خطوات لتهدئة التوترات مع إيران في إطار خيار الدبلوماسية والبعد عن المواجهة.

وقال قرقاش إن دولة الإمارات لا تزال تشعر بقلق شديد بسبب مسلك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان.