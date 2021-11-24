أمريكا: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا اقتربت إيران "بشدة"من صنع قنبلة نووية

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتربت إيران بشدة من صنع سلاح نووي، بحسب ”رويترز“.

وأضاف مالي، في مقابلة بُثت مقتطفات منها اليوم الأربعاء قبيل استئناف المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي الأسبوع المقبل، أنه ”إذا بدؤوا الاقتراب بشدة من صنع قنبلة نووية فلن نكون على استعداد حينها للوقوف مكتوفي الأيدي“.

ولم يوضح مالي في المقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة التي بثت المقتطفات ماذا تعني ”اقتربوا بشدة“، ولم يورد تفاصيل عن الخيارات الأمريكية في هذه الحالة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان دعا، امس الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب الأنشطة النووية الإيرانية، إلى استمرار ”التعاون ضمن الإطار الفني مع إيران، وتجنب اتخاذ مواقف سياسية“.

وأكد عبد اللهيان، خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، أن هذا الاجتماع ”يعبر عن الإرادة الجادة للحكومة الإيرانية للتفاعل بشكل بناء مع الوكالة الدولية، في إطار اتفاقية الضمانات“، معرباً عن ”أمله في أن تتحقق الثقة والتعاون المتبادلان خلال زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران“.

من جانبه، قال غروسي إنه ”مستعد لحل المشاكل التقنية المتبقية بين الوكالة الدولية وإيران في أقصر وقت ممكن، وبحسن نية وتعاون وثيق مع إيران“.

وشدد غروسي على أن ”الوكالة الدولية تتمسك بنهجها الفني والمهني والحيادي“، مبيناً أن ”زيارته إلى طهران علامة على الإرادة للتحدث والتفاهم المتبادل، وتعزيز التعاون مع إيران، واستعداد الوكالة لحل القضايا“.

وقال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس الثلاثاء، إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف ليبرمان أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية.

وليبرمان أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وكان يتحدث خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء أيضا، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق دولي بشأن النووي الإيراني، واصفا النظام في طهران بأنه ”في حالة تآكل“.