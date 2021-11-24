إيران ووكالة الطاقة الذرية تتفقان على "مواصلة المشاورات"

أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأربعاء، بهروز كمالوندي، أن بلاده اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على مواصلة المشاورات.

وأضاف كمالوندي: ”أجرى رئيس الوكالة رافائيل جروسي والمسؤولون الإيرانيون المحادثات في جو إيجابي في طهران، وتوصل الجانبان إلى اتفاق عام بخصوص كيفية متابعة القضايا التي تهم الجانبين“.

وكان جروسي، قد قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الوقت ينفد أمام جهود الوكالة لضمان الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في إيران لإعادة تركيب كاميرات فيها.

وأضاف أن الوكالة ستصبح قريبا عاجزة عن التأكد من عدم تحويل المعدات لصنع قنابل نووية.

أدلى جروسي، بهذه التصريحات بعد يوم من زيارة لطهران، قال إنها لم تسفر عن تحقيق تقدم حول عدد من القضايا وأشدها إلحاحا مسألة الوصول إلى ورشة في مجمع تيسا كرج بعد شهرين من تقديم إيران وعودا بالسماح بذلك.

والورشة مخصصة لتصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتعرضت فيما يبدو لعملية تخريب في يونيو حزيران.

وأنحت طهران بالمسؤولية على إسرائيل فيما تقول إنه هجوم دمر واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.

وأزالت إيران فيما بعد كل الكاميرات، علاوة على ذلك فإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي في اليوم الأول، من الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة: ”نحن نقترب من مرحلة لن أتمكن فيها من ضمان استمرارية معرفة“ ما يجري هناك.

وهذا يعني أن هناك فجوة في مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت حساسة، يمكن من خلالها نقل كميات كبيرة من مواد أو معدات لبرنامج أسلحة نووية سري.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا إنها ليس لديها مؤشرات على أن إيران لديها برنامج سري للأسلحة النووية وتصر إيران أيضا على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية.

لكن جروسي، أكد أنه لا يعلم إن كان موقع كرج يعمل أم لا بعد خمسة أشهر من الهجوم المفترض.

وأضاف: ”من الواضح أن مثل هذه الفترة الطويلة بدون إمكانية الوصول للموقع ومعرفة ما إذا كانت أنشطة عمليات تجري هناك هو أمر كفيل في حد ذاته بأن يمنعني في مرحلة ما من أن أظل أقول إن ”لدي فكرة عما يحدث“.