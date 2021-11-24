ألمانيا.. الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والليبراليون يتفقون على تشكيل الحكومة

توصل الاشتراكيون- الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون إلى اتفاق لتشكيل حكومة في ألمانيا الأربعاء، وبالتالي فتح صفحة جديدة بعد 16 عاما من حقبة أنجيلا ميركل، وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة ”فرانس برس“.

وبعد شهرين تقريبا من الانتخابات العامة التي شهدت كارثة تاريخية للحزب المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة، يدخل ”الاشتراكي- الديمقراطي“، أولاف شولتس، المستشارية في تحالف غير مسبوق مع حزبي الخضر والديمقراطي الحر الليبرالي.

وأبرمت هذه الأطراف الثلاثة ”عقدا“ ائتلافيا بعنوان ”التحلي بالجرأة من أجل مزيد من التقدم. تحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة“، يعطي الاولوية لحماية البيئة ولا سيما مع التخلي المتوقع عن الفحم بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2038 سابقا.

ومن بين الإجراءات الرئيسية الأخرى التي يريدها الفريق الجديد، العودة إلى التشدد في الميزانية اعتبارًا من عام 2023، وإضفاء الشرعية على مادة الحشيش.

ومع تعين أولاف شولتس (63 عامًا) مستشارًا في أوائل كانون الأول/ديسمبر، من قبل أعضاء البوندستاغ، ستقلب ألمانيا صفحة حكم ميركل.

وبموجب الاتفاق، حصل حزب الخضر على وزارة الشؤون الخارجية بالإضافة إلى وزارة للمناخ والاقتصاد بينما سيحتفظ الحزب الليبرالي بالمالية.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن الفوز في الانتخابات الفيدرالية التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث حصل على 25.7% من الأصوات، بينما حصل حزب الاتحاد المسيحي الحاكم على 24.1%.

وحقق حزب الخضر أفضل نتيجة في تاريخه، إذ احتل المركز الثالث بنسبة 14.8% من أصوات الناخبين.

يشار إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل، تتولى السلطة في ألمانيا منذ العام 2005، لكنها أعلنت سابقا أنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات، ما جعل من الانتخابات الأخيرة، حدثا محوريا في مسار أكبر القوى الاقتصادية في أوروبا.

وأسدلت الانتخابات الستارة عن حقبة ميركل، التي مكثت في منصب المستشارة الألمانية لمدة 16 عاما بفوزها بـ4 ولايات متتالية، لتكون بذلك أول امرأة تتولى المستشارية في تاريخ ألمانيا وتكسر الحواجز وتظهر من بين الشخصيات الأقوى في العالم.

وواجهت المستشارة الألمانية خلال وجودها في السلطة 5 أزمات كبرى بدءا من الأزمة المالية عام 2008 إلى جائحة كورونا، مرورا بإنقاذ اليورو وتدفق اللاجئين السوريين والعراقيين في العام 2015 والاحترار المناخي.