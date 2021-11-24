إيران.. هجوم إلكتروني يستهدف نظام المعلومات الخاص بالسدود

أعلنت إيران، يوم الأربعاء، أن نظام المعلومات الخاص بمخزون السدود من المياه في البلاد تعرض لهجوم إلكتروني.

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه ”في الأسبوعين الماضيين، تم قطع الأنظمة المتعلقة بجمع وتقييم احتياطيات سدود البلاد بشكل كامل“.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إنه ”خلال هذه الفترة لم يكن هناك منفذ للوصول إلى كمية احتياطيات سدود البلاد“.

وأضاف أنه ”على الرغم من أن مسؤولي قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة إدارة الموارد المائية لا يؤكدون نبأ الهجوم السيبراني، إلا أن الدلائل والشواهد تشير بقوة إليه“.

وأشار إلى أنه ”حتى موظفو الشركة اليوم فقدوا الوصول إلى الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك برنامج واتساب الذي يستخدمه موظفو الشركة لنقل المعلومات“.

والأحد الماضي، أعلنت شركة ”ماهان“ للطيران المدني التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني، عن تعرضها لهجوم إلكتروني من خارج إيران.

وقال مسؤول العلاقات العامة في شركة ماهان للطيران أمير حسين ذولا نواري، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”الهجوم السيبراني جاء من خارج إيران، لكنه لم يعطل حركة الرحلات الجوية“.

وأكد نواري ”لقد تم حل الهجوم الإلكتروني الآن“.

وأوضحت الشركة، أنها ”كانت هدفا في مناسبات عدة لهجمات إلكترونية؛ بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في صناعة الطيران في البلاد“.

وكانت المنظومة الإلكترونية لمحطات الوقود في إيران خرجت عن الخدمة في الـ26 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب هجوم إلكتروني.

ووعد مسؤولو وزارة النفط في طهران في البداية بحل المشكلة في يوم واحد، لكن هذه المشكلة استمرت لأكثر من 8 أيام.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي أدى إلى تعطيل 4300 محطة وقود في البلاد.

وفي تموز/ يوليو الماضي، توقفت المنظومة الإلكترونية للسكك الحديدية الإيرانية بسبب هجوم إلكتروني؛ ما تسبب بتأخير رحلات لقطارات أو إلغاء رحلاتها.

وفي أيار/مايو 2020، تحدثت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية عن وقوف إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، خلف هجوم معلوماتي طال أحد الميناءين الواقعين في مدينة بندر عباس بجنوب إيران؛ وذلك ردا على ما قالت الصحيفة إنه هجوم إلكتروني إيراني على منشآت هيدروليكية مدنية إسرائيلية.