رئيس وزراء إثيوبيا ينقل مهامه لنائبه ويتوجه إلى جبهة القتال

توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وفق قول وسائل إعلام تابعة للدولة اليوم الأربعاء.

وأضافت وسائل الإعلام أن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه.

وقال تقرير نشر على موقع فانا الإخباري إن ”المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، قدم في مؤتمر صحفي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية“.

وكان آبي أحمد أعلن في وقت متأخر من يوم الإثنين أنه يعتزم قيادة الحرب شخصيا ضد قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها.

وكتب في بيان على تويتر قائلا ”لنلتقي في جبهة القتال.. حان الوقت للتضحية من أجل قيادة البلاد“.

وجاء بيان آبي أحمد في خضم تقدم متسارع لقوات جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت الأحد الماضي سيطرتها على مدينة شيوا روبت التي تبعد مسافة 230 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا.

وهددت قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة، لكنها تقاتل بشراسة أيضا، في محاولة لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا الحبيسة وميناء رئيس في جيبوتي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أمس الثلاثاء، إن الجيش الإثيوبي وجماعات مسلحة من الأقاليم تمكنوا _إلى حد ما_ من وقف تحركات قوات تيغراي لقطع الممر، لكن قوات تيغراي تمكنت من التحرك جنوبا صوب أديس أبابا.

وإزاء تلك التطورات، ذكرت القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي، أنها رفعت استعداداتها للرد السريع إذا لزم الأمر لإجلاء الرعايا الأمريكيين من أديس أبابا.

وعقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي عن عزمه المشاركة في المعارك بنفسه، تباينت ردود الأفعال وأيضا التوقعات حول هذه الخطوة، بين مَن رآها ثقة مِن آبي أحمد في تغير المعادلة وانقلاب تجاه المعركة لصالح قوات الجيش الفيدرالي، ومَن اعتبرها انتحارا ومحاولة أخيرة للصمود.