مدير الطاقة الذرية يلغي مؤتمرا صحفيا كان مقررا بعد زيارة لإيران

قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي ألغى مؤتمرا صحفيا كان مقررا أن يعقده مساء الثلاثاء بعد عودته من طهران حيث أجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول البرنامج النووي لبلادهم.

وسيعقد جروسي مؤتمرا صحفيا منفصلا الأربعاء في الساعة 12:30 (11:30 بتوقيت جرينتش) طبقا لما هو معلن من قبل في يوم افتتاح الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.

ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب الأنشطة النووية الإيرانية، إلى استمرار ”التعاون ضمن الإطار الفني مع إيران، وتجنب اتخاذ مواقف سياسية“.

وأكد عبد اللهيان خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، أن هذا الاجتماع ”يعبر عن الإرادة الجادة للحكومة الإيرانية للتفاعل بشكل بناء مع الوكالة الدولية، في إطار اتفاقية الضمانات“، معرباً عن ”أمله في أن تتحقق الثقة والتعاون المتبادلين خلال زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران“.

من جانبه، قال غروسي إنه ”مستعد لحل المشاكل التقنية المتبقية بين الوكالة الدولية وإيران في أقصر وقت ممكن، وبحسن نية وتعاون وثيق مع إيران“.

وشدد غروسي على أن ”الوكالة الدولية تتمسك بنهجها الفني والمهني والحيادي“، مبينا أن ”زيارته إلى طهران علامة على الإرادة للتحدث والتفاهم المتبادل وحل القضايا، وتعزيز التعاون مع إيران، واستعداد الوكالة لحل القضايا“.

وكان غروسي قد وصل مساء الإثنين إلى طهران، حيث استقبله المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

واجتمع المدير العام للوكالة الذرية الدولية، صباح الثلاثاء، مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي.

وعقد غروسي وإسلامي مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع، حيث أكد المسؤول الإيراني ”أن مدير الوكالة لم يلحظ أي انحراف في برنامجنا النووي“، وفق تعبيره.

وأضاف إسلامي: ”إن إيران عازمة على توظيف قدراتها ضمن البرنامج النووي، بينما يخدم مصلحة الشعب الإيراني وإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية“.

من جانبه، أكد غروسي أن ”زيارته تهدف لإيجاد نقاط مشتركة مع طهران، والوصول إلى نتائج إيجابية“.

وجاءت زيارة غروسي إلى طهران قبل أيام قليلة من بدء محادثات جديدة بين إيران والغرب لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو لعام 2018.