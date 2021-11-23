المبعوث الأمريكي يعود إلى الدوحة الأسبوع المقبل لمحادثات مع طالبان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، إن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توم ويست سيزور الدوحة، الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعات تستمر أسبوعين مع زعماء حركة طالبان.

وقال برايس: ”سيناقشون… مصالحنا الوطنية الحيوية فيما يتصل بأفغانستان“.

ومضى يقول: ”هذا يشمل مكافحة الإرهاب، والمرور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان الذين علينا التزام خاص تجاههم، والمساعدات الإنسانية، والوضع الاقتصادي للبلاد“.

وعملت حركة طالبان كقوة تمرد على مدى 20 عامًا، لكنها عززت قواتها باستخدام مخزون كبير من العتاد والأسلحة خلفته الحكومة السابقة المدعومة من الغرب بعد انهيارها، في شهر أغسطس/آب الماضي.

ووفقًا لتقرير أصدره المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، العام الماضي، فإن الحكومة الأمريكية حوّلت للحكومة الأفغانية ما قيمته أكثر من 28 مليار دولار من المواد والخدمات الدفاعية، ومنها: أسلحة وذخيرة، ومركبات، وأجهزة رؤية ليلية، وطائرات، وأنظمة مراقبة، خلال الفترة من 2002 إلى 2017.

ونقلت القوات الأفغانية، التي لاذت بالفرار من البلاد بعض الطائرات إلى دول مجاورة في آسيا الوسطى، لكن طالبان استولت على طائرات أخرى، ولم يتضح بعد عدد الطائرات المؤهلة للاستخدام.

ولدى مغادرتها مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد عملية إجلاء شابتها الفوضى، قامت القوات الأمريكية بتدمير أكثر من 70 طائرة، وعشرات المركبات المدرعة، وعطلت الدفاعات الجوية.

وتواجه أفغانستان بعد حكم حركة طالبان أوضاعًا اقتصادية سيئة تشبه الأوضاع في إيران، حيث يواجه البلدان أزمة في توفير العملات الأجنبية.

كما يشبه النظام المصرفي في أفغانستان إلى حد كبير النظام المصرفي الإيراني من حيث القيود المالية، كما أن الأنظمة المصرفية في كلا البلدين معرضة لخطر الإفلاس.

وتم تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني من النقد الأجنبي منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة؛ وضع مشابه إلى حد ما للوضع الذي تواجهه إيران.

وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.

وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75% من الإنفاق العام في ظل الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن.